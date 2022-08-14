В Омске при столкновении автомобилей пострадал 9-летний мальчик

Днем 13 августа стало известно о происшествии в Советском округе. Подробности раскрыли в Госавтоинспекции.
Сообщение о ДТП поступило в 15:20. Предварительно известно, что 54-летний водитель «Volkswagen Polo» оказался на пересечении улиц Менделеева и Белозерова. Он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Lada Granta» под управлением 35-летнего мужчины.
В результате аварии госпитализировали 9-летнего мальчика, он находился в салоне отечественного авто.
Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали ДТП.