Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске при столкновении автомобилей пострадал 9-летний мальчик

В Омске при столкновении автомобилей пострадал 9-летний мальчик

Вчера, 09:11
Фото: 1MI
ДТП произошло в Советском округе.

Днем 13 августа стало известно о происшествии в Советском округе. Подробности раскрыли в Госавтоинспекции.

Сообщение о ДТП поступило в 15:20. Предварительно известно, что 54-летний водитель «Volkswagen Polo» оказался на пересечении улиц Менделеева и Белозерова. Он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Lada Granta» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате аварии госпитализировали 9-летнего мальчика, он находился в салоне отечественного авто.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить все детали ДТП.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#ДТП#ДТП с детьми
Подпишитесь
Обрушение дома в Омске, «ковидный» скачок, минусовые заморозки в августе
Сегодня, 18:11
Жуткая обстановка. В Омской области снова растут «коронавирусные» значения
Сегодня, 14:57
Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного
Анализ потребительского рынка в регионе за июль 2022 года.
Сегодня, 10:32
«Резко закрыл окна». В минприроды ответили на жалобы омичей о ночных выбросах
Сегодня, 11:16
Зима близко? Почему омичей предупреждают о заморозках в августе
Сегодня, 12:12
«Хуже, чем на 20-го Партсъезда». Омичи сообщили о угрозе обрушения еще одного дома
Сегодня, 16:33