В Омске при столкновении автомобилей пострадал 9-летний мальчик

Сообщение о ДТП поступило в 15:20. Предварительно известно, что 54-летний водитель «Volkswagen Polo» оказался на пересечении улиц Менделеева и Белозерова. Он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Lada Granta» под управлением 35-летнего мужчины.