Умер основатель омского «Нефтяника» Сергей Николаенко

14 августа на 87-м году жизни скончался заслуженный тренер России Сергей Владимирович Николаенко. Он был одним из основателей баскетбольной команды «Нефтяник». О смерти сообщили в пресс-службе.
Сергей Николаенко родился 7 ноября 1935 года в Москве. Окончил Омский государственный институт физической культуры. С 1965 по 2007, 42 года, трудился на посту главного тренера омской женской команды по баскетболу. Под руководством Сергея Николаенко спортсменки играли в первой группе чемпионатов СССР, становились чемпионами и обладателями Кубка Сибири и Дальнего Востока, дебютировали в Суперлиги Чемпионата России.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.