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Умер основатель омского «Нефтяника» Сергей Николаенко

Умер основатель омского «Нефтяника» Сергей Николаенко

Вчера, 15:34
Фото: 1MI
Он 42 года руководил женской командой.

14 августа на 87-м году жизни скончался заслуженный тренер России Сергей Владимирович Николаенко. Он был одним из основателей баскетбольной команды «Нефтяник». О смерти сообщили в пресс-службе.

Сергей Николаенко родился 7 ноября 1935 года в Москве. Окончил Омский государственный институт физической культуры. С 1965 по 2007, 42 года, трудился на посту главного тренера омской женской команды по баскетболу. Под руководством Сергея Николаенко спортсменки играли в первой группе чемпионатов СССР, становились чемпионами и обладателями Кубка Сибири и Дальнего Востока, дебютировали в Суперлиги Чемпионата России.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.

#Общество#Новости#Омск#Смерть#Баскетбол#Тренер
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