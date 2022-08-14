Умер основатель омского «Нефтяника» Сергей Николаенко

Сергей Николаенко родился 7 ноября 1935 года в Москве. Окончил Омский государственный институт физической культуры. С 1965 по 2007, 42 года, трудился на посту главного тренера омской женской команды по баскетболу. Под руководством Сергея Николаенко спортсменки играли в первой группе чемпионатов СССР, становились чемпионами и обладателями Кубка Сибири и Дальнего Востока, дебютировали в Суперлиги Чемпионата России.