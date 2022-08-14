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Три воскресные новости Омска про коммунальные, бытовые и климатические проблемы

Три воскресные новости Омска про коммунальные, бытовые и климатические проблемы

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
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Угроза обрушения дома

После жуткого происшествия 12 августа, когда на 20-го Партсъезда обрушилась стена жилого дома, омичи всерьез обеспокоились состоянием своего жилища. Горожане с Нефтяников считают, что есть угроза еще одного обрушения. Речь о доме на проспекте Мира:

«Хуже, чем на 20-го Партсъезда». Омичи сообщили о угрозе обрушения еще одного дома
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Омск затопило

Тот самый великий и ужасный ливень давно прошел, еще 28 июля. Однако водные проблемы не хотят покидать Омск. Небольшие ночные осадки привели к затоплению целой улицы в Амуре. Тем временем на Мельничной вода не снаружи, а внутри. Жители многоэтажки пожаловались на кипяток в подвале. А на 4-й Кордной настоящий фонтан — вода бьет из-под земли. На время ремонта придется отключить не один десяток абонентов от водоснабжения.

Заморозки в середине августа

Сегодня синоптики объявили… о грядущих заморозках. С 16 по 19 августа в Омской области — штормовое предупреждение. Температура может опуститься до минусовых значений. Садоводам и огородникам уже посоветовали, как спасти урожай в суровых условиях. К сожалению, ухудшение погоды совпало с масштабным ремонтом «ОмскВодоканала». Без воды на долгое время останутся жители сразу двух округов города.

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