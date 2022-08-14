Три воскресные новости Омска про коммунальные, бытовые и климатические проблемы

После жуткого происшествия 12 августа, когда на 20-го Партсъезда обрушилась стена жилого дома, омичи всерьез обеспокоились состоянием своего жилища. Горожане с Нефтяников считают, что есть угроза еще одного обрушения. Речь о доме на проспекте Мира: