Срока было мало. В Омске поймали вора-форточника с мутоновой шубой

Три года назад злоумышленника привлекли к уголовной ответственности за серию преступлений, в частности грабеж с применением насилия. Из тюрьмы мужчина вышел в конце мая этого года. Удалось узнать, что после кражи в Советском округе он совершил аналогичное деяние в поселке Седельниково. Там с окна частного дома он снял маскитную сетку, пробрался внутрь и похитил ювелирные украшения на 200 тысяч рублей.