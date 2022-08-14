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Срока было мало. В Омске поймали вора-форточника с мутоновой шубой

Срока было мало. В Омске поймали вора-форточника с мутоновой шубой

Вчера, 12:24
Фото: 1MI

Вор-форточник украл у 62-летней омички украшения и шубу

Мужчина вышел из тюрьмы в мае этого года и взялся за старое.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Советсокого округа. Она заявила о краже.

Однажды женщина вернулась с работы и увидела, что в ее кресле кто-то был. Рядом с ним стоял пакет, приготовленный под вынос телевизора, на подоконнике лежали цветы, из шкафа пропали золотые украшения, мутоновая шуба и деньги. Общая сумма ущерба — 70 000 рублей.

Правоохранители осмотрели дом по улице Сибниисхоз. Выяснили, преступник проник в квартиру через открытую форточку. По кадрам с камер видеонаблюдения удалось зафиксировать личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 36-летний омич. Его задержали.

Три года назад злоумышленника привлекли к уголовной ответственности за серию преступлений, в частности грабеж с применением насилия. Из тюрьмы мужчина вышел в конце мая этого года. Удалось узнать, что после кражи в Советском округе он совершил аналогичное деяние в поселке Седельниково. Там с окна частного дома он снял маскитную сетку, пробрался внутрь и похитил ювелирные украшения на 200 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела за кражу. На период расследования Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Кража#Уголовное дело
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