Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного

Омские статистики представили данные о ситуации на потребительском рынке товаров и услуг по итогам июля этого года. Средний уровень цен снизился на 0,2% по сравнению с июнем.
Стоимость продовольственных товаров стала меньше на 1%. Причина — удешевление овощей и фруктов. Больше всего цены упали на белокочанную капусту (на 29,7%), виноград (на 25,7%) и огурцы (на 23%). Также выгоднее стало покупать свеклу, картофель, бананы и чеснок. Подорожал только репчатый лук — на 20,5%.
Рынок непродовольственных товаров в июле тоже стал дешевле, в среднем на 0,7%. Цены снизились на медикаменты, электротовары и бытовые приборы, бумажно-беловые товары, стройматериалы, дрова, уголь, газовое моторное топливо. При этом, по данным Омскстата, наблюдается рост стоимости цемента, парфюмерии и косметики, керамической плитки, школьно-письменных принадлежностей.
Тарифы и услуги для омичей стали дороже на 2,1%. Так, с 1 июля увеличилась плата за «коммуналку».