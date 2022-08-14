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Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного

Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного

Вчера, 10:32
Фото: 1MI

Репчатый лук в Омске подорожал на 20,5%

Анализ потребительского рынка в регионе за июль 2022 года.

Омские статистики представили данные о ситуации на потребительском рынке товаров и услуг по итогам июля этого года. Средний уровень цен снизился на 0,2% по сравнению с июнем.

Стоимость продовольственных товаров стала меньше на 1%. Причина — удешевление овощей и фруктов. Больше всего цены упали на белокочанную капусту (на 29,7%), виноград (на 25,7%) и огурцы (на 23%). Также выгоднее стало покупать свеклу, картофель, бананы и чеснок. Подорожал только репчатый лук — на 20,5%.

Рынок непродовольственных товаров в июле тоже стал дешевле, в среднем на 0,7%. Цены снизились на медикаменты, электротовары и бытовые приборы, бумажно-беловые товары, стройматериалы, дрова, уголь, газовое моторное топливо. При этом, по данным Омскстата, наблюдается рост стоимости цемента, парфюмерии и косметики, керамической плитки, школьно-письменных принадлежностей.

Тарифы и услуги для омичей стали дороже на 2,1%. Так, с 1 июля увеличилась плата за «коммуналку».

#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Статистика#Омскстат#Цены
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