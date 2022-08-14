Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного

Стоимость продовольственных товаров стала меньше на 1%. Причина — удешевление овощей и фруктов. Больше всего цены упали на белокочанную капусту (на 29,7%), виноград (на 25,7%) и огурцы (на 23%). Также выгоднее стало покупать свеклу, картофель, бананы и чеснок. Подорожал только репчатый лук — на 20,5%.