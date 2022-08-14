Поддержка. На что израсходовано почти 6,5 млрд руб из бюджета Омской области

Омскстат опубликовал информацию о мерах социальной поддержки в первом полугодии 2022 со ссылкой на данные регионального минтруда. С января по июнь на помощь населению из областного бюджета израсходовали 6 448,7 миллиона рублей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.