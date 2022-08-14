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Поддержка. На что израсходовано почти 6,5 млрд руб из бюджета Омской области

Поддержка. На что израсходовано почти 6,5 млрд руб из бюджета Омской области

Вчера, 14:08
Фото: 1MI

Омичам оказали соцподдержку почти на 6,5 млрд руб

Аналитики подсчитали, сколько денег было выделено различным категориям граждан.

Омскстат опубликовал информацию о мерах социальной поддержки в первом полугодии 2022 со ссылкой на данные регионального минтруда. С января по июнь на помощь населению из областного бюджета израсходовали 6 448,7 миллиона рублей. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Льготным категориям граждан оказана поддержка на 4 583,0 миллиона рублей. На нужды ветеранов труда, тружеников тыла и пострадавших от политических репрессий было направлено 1 320,5 миллиона. Расходы на помощь детям-инвалидам, инвалидам, ветеранам войн и проч. составили 545,2 миллиона рублей.

#Экономика#Общество#Новости#Омская область#Омск#Статистика#Омскстат#Минтруда
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