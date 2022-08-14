Обрушение дома в Омске, «ковидный» скачок, минусовые заморозки в августе

Вечером 12 августа в Омске обрушилась стена дома № 53 по улице 20-го Партсъезда. Восстанавливаем хронологию событий. Сразу после известия о происшествии на место выехал прокурор Омской области Николай Студеникин. Началась спасательная операция. Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение — срочно расселить жильцов аварийного дома. Через полчаса после инцидента в соцсетях появилось видео с моментом обрушения:
Из многоэтажки на 20-го Партсъезда эвакуировали 40 человек. Актуальным оставался вопрос о пострадавших. Прокуратура заявила, что таковых нет. Через час выяснилось, в доме уже дважды происходили обвалы. Однако статус аварийного здание получило всего за сутки до этого происшествия. На месте работали все службы, чиновники, журналисты. Трещины на кирпичных стенах не скрылись от взора — была угроза повторного обрушения. Ситуацию официально прокомментировал региональный прокурор Николай Студеникин. Спустя полтора часа спасатели объявили, что под завалами никого не нашли. Через два часа после обрушения СК начал доследственную проверку:
В рамках спасательной операции представители МЧС объявили, что планируют лезть под плиты обрушенного дома, чтобы полностью исключить вероятность нахождения людей под завалами. В этот момент решился вопрос с временным размещением жителей аварийной многоэтажки. Их поселили в гимназии № 12. Об угрозе обрушения было известно больше года:
Происшествие в Омске взял под личный контроль глава МЧС России Александр Куренков. Ближе к вечеру стала появляться информация об обращении местных жителей к медикам. Правда, не с травмами после трагедии. Так, одного мужчину госпитализировали. Спасатели изначально говорили, что на разбор завалов уйдет около пяти часов. Прогноз не оправдался:
После обрушения стены было возбуждено два уголовных дела. Начались следственные действия. Обыски провели в кабинете главы администрации Советского округа Сергея Финашина. Следователи нагрянули также в департамент городского хозяйства и фонд капремонта. На чиновников регионального фонда капитального ремонта возбудили уголовное дело. Тем временем дело под контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Спасатели закончили разбирать завалы только на следующий день к пяти часам утра. Город55 подготовил подробный репортаж о происшествии:
В субботу, 13 августа, стало известно, что жители дома на 20-го Партсъезда будут находится в гимназии № 12 до понедельника, то есть до 15 августа. Дальше вопрос будет решаться. Теперь, после громкого инцидента, омичи бдительнее начали относиться к своему жилью. Тревогу бьют в социальных сетях, массовые сообщения о рисках обрушения. Вот одно из таких:
12 августа в Омске возбудили дело об убийстве младенца. Преступление совершили в Горьковском районе. Одной из главных подозреваемых стала мать 3-месячного мальчика. 20-летняя женщина не стала отрицать вины, более того рассказала, что убила из мести отцу ребенка. Позже выяснилось, у подозреваемой есть еще один ребенок. Мальчику три года, его передали биологическому отцу.
11 августа сотрудники МЧС сообщили о невероятном случае. Прохожие заметили на балконе пятого этажа ребенка. Девочка показывала на телефон и кричала «Мама!». Ребенок мог упасть вниз. Спасатели выехали на место, им удалось зайти в квартиру. На полу лежала без сознания мать. Как позже выяснилось, женщина отравилась психотропами. После происшествия проверку начала прокуратура. Трехлетнюю девочку отправили в «Специализированный дом ребенка». Сейчас пытаются найти ее отца.
Вечером 7 августа Гоставтоинспекция сообщила о смертельном ДТП в Павлоградском районе. Якобы мотоциклист без водительских прав выехал на «встречку», столкнулся с иномаркой и погиб. Однако утром следующего дня стало известно, что водительские права у 33-летнего мужчины все же были. А к вечеру появилась версия, что виновник аварии — водитель автомобиля. Он нарушил ПДД. Правоохранители начали выяснять детали с помощью записи с камер регистратора. Уже 9 августа прояснились интересные подробности — водитель иномарки оказался мужем сельского депутата, директора местного дома культуры.
Уходящая неделя началась для омичей с приходом странной дымки, которую многие назвали смогом. Причину удалось выяснить быстро — горящие леса соседних регионов. По той же причине в атмосферном воздухе региона повысился уровень угарного газа. Показатели превышали допустимые в несколько раз. Воздух оставался опасным всю неделю, особенно в период НМУ. При этом никуда не ушли и традиционные местные «ароматы». Например, излишек сероводорода дал о себе знать 11 августа. Хотя на следующий день прокуратура выдала предостережения вероятным виновникам выбросов.
Еще было масштабное загрязнение рек. Подробности ниже:
В начале недели федеральный оперштаб представил данные об эпидемической обстановке по стране. Омская область оказалась на четвертом месте по смертности от коронавируса. После Дня города в регионе обнаружили еще 150 новых случаев заражения. На фоне растущих показателей власти заявили о заседании регионального оперштаба до конца августа.
Особо напряженная обстановка сложилась к выходным:
12 августа — плюс 183 пациента с коронавирусом;
13 августа — плюс 212 пациентов с коронавирусом;
14 августа — плюс 221 пациент с коронавирусом.
14 августа синоптики объявили о грядущих заморозках. С 16 по 19 августа в Омской области — штормовое предупреждение. Температура может опуститься до минусовых значений. Омичам уже посоветовали, как спасти урожай в таких условиях. К сожалению, ухудшение погоды совпало с масштабным ремонтом «ОмскВодоканала». Без воды на долгое время останутся жители сразу двух округов города. Полный список адресов мы публиковали здесь.