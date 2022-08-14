Обрушение дома в Омске, «ковидный» скачок, минусовые заморозки в августе

В субботу, 13 августа, стало известно, что жители дома на 20-го Партсъезда будут находится в гимназии № 12 до понедельника, то есть до 15 августа. Дальше вопрос будет решаться. Теперь, после громкого инцидента, омичи бдительнее начали относиться к своему жилью. Тревогу бьют в социальных сетях, массовые сообщения о рисках обрушения. Вот одно из таких: