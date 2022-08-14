«Как не дождь, так океан». Почему в Омске затопило целую улицу

«Всегда там такое творится. Как не дождь, так океан», — написал один из пользователей в комментариях. Местным жителям посоветовали обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщить о проблеме. Специалисты могут приехать на место и откачать воду.