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«Как не дождь, так океан». Почему в Омске затопило целую улицу

«Как не дождь, так океан». Почему в Омске затопило целую улицу

Вчера, 13:36
Фото: 1MI

После дождя в Омске затопило улицу 21-я Амурская

Горожане сообщили о происшествии в социальных сетях.

Омичи сообщают о масштабном разливе воды в районе улицы 21-я Амурская. Пост с фотографиями опубликовали в паблике «ЧП Омск». По всей видимости, дорогу затопило в ночь на 13 августа, когда в некоторых районах города шел дождь.

Фото: скриншот паблика "ЧП Омск"

«Всегда там такое творится. Как не дождь, так океан», — написал один из пользователей в комментариях. Местным жителям посоветовали обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщить о проблеме. Специалисты могут приехать на место и откачать воду.

Ситуацию прокомментировали и с официального аккаунта мэрии Омска.

«На данном участке дорожная служба постоянно проводит откачку воды, но ситуация остаётся напряжённой. В ходе предварительного обследования коммуникаций, выявлено, что в существующий ливневой коллектор проведена несанкционированная врезка сторонней организации, обеспечивающая дополнительный внушительный приход воды».

По заверениям чиновников, сейчас специалисты занимаются решением этой проблемы.

#Город#Происшествия#Новости#Омск#Дождь#Потоп#Соцсети#Мэрия
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