«Как не дождь, так океан». Почему в Омске затопило целую улицу

Омичи сообщают о масштабном разливе воды в районе улицы 21-я Амурская. Пост с фотографиями опубликовали в паблике «ЧП Омск». По всей видимости, дорогу затопило в ночь на 13 августа, когда в некоторых районах города шел дождь.
«Всегда там такое творится. Как не дождь, так океан», — написал один из пользователей в комментариях. Местным жителям посоветовали обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщить о проблеме. Специалисты могут приехать на место и откачать воду.
Ситуацию прокомментировали и с официального аккаунта мэрии Омска.
«На данном участке дорожная служба постоянно проводит откачку воды, но ситуация остаётся напряжённой. В ходе предварительного обследования коммуникаций, выявлено, что в существующий ливневой коллектор проведена несанкционированная врезка сторонней организации, обеспечивающая дополнительный внушительный приход воды».
По заверениям чиновников, сейчас специалисты занимаются решением этой проблемы.