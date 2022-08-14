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«Хуже, чем на 20-го Партсъезда». Омичи сообщили о угрозе обрушения еще одного дома

«Хуже, чем на 20-го Партсъезда». Омичи сообщили о угрозе обрушения еще одного дома

Вчера, 16:33
Фото: 1MI

Омичи переживают за риски обрушения еще одного дома в Нефтяниках

Местные жители боятся повторения истории на 20-го Партсъезда.

Омичи в социальных сетях сообщают об угрозе еще одного обрушения многоэтажного дома в Нефтяниках. Сообщество «Омск Live» опубликовало пост и видеозапись от очевидцев.

Авторы жалуются на состояние дома № 167б на Проспекте Мира. «Износ больше 72%. Состояние хуже, чем на 20-го Партсъезда, что рухнул», — сказано в публикации. Пользователи обращаются к профильным чиновникам с просьбой обратить внимание на ситуацию, поскольку риски велики.

Стены кирпичного дома покрыты трещинами, что подтверждает и видеозапись. Подвал топит, сообщают местные жители.

Фото: паблик «Омск Live»

Известно, что указанный кирпичный дом возвели в 1968 году. Он имеет пять этажей и три подъезда. В здании располагается отдел полиции № 8. Обслуживающая организация — управляющая компания «Лукьяновка».

Напомним, 12 августа неподалеку от этого дома обрушилась кирпичная стена аварийной многоэтажки. Пострадавших нет. После инцидента омичи пытаются привлекать внимание к другим аварийным домам в городе.

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