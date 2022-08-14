«Хуже, чем на 20-го Партсъезда». Омичи сообщили о угрозе обрушения еще одного дома

Авторы жалуются на состояние дома № 167б на Проспекте Мира. «Износ больше 72%. Состояние хуже, чем на 20-го Партсъезда, что рухнул», — сказано в публикации. Пользователи обращаются к профильным чиновникам с просьбой обратить внимание на ситуацию, поскольку риски велики.