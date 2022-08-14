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«Если тебе будет грустно». В Омске прошел концерт NILETTO

«Если тебе будет грустно». В Омске прошел концерт NILETTO

Вчера, 11:27
Фото: пресс-служба минспорта Омской области

На концерт NILETTO и «Штормфест» пришли более 35 тысяч омичей

Концертная программа стала финалом фестиваля здорового образа жизни.

13 августа на Соборной площади прошел фестиваль здорового образа жизни. Его посетили более 35 тысяч человек, сообщает пресс-служба минспорта Омской области.

Организатор «Штормфеста» — школа единоборства «Шторм» Александра Шлеменко. В центре города прошли сразу несколько турниров: по футболу, смешанным единоборствам, воркауту, даже соревнования банщиков.

В финале прошел бесплатный концерт российского артиста NILETTO, исполнителя хитов «Любимка», «Сколько стоит любовь», «Если тебе будет грустно».

Напомним, «Штормфест» организовали в Омске третий раз. Близится еще одно событие — пятый турнир Shlemenko Fighting Championship.

#Общество#Спорт#Новости#Омск#Александр Шлеменко#Фестиваль#Концерт#Соборная площадь
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