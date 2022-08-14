«Если тебе будет грустно». В Омске прошел концерт NILETTO

13 августа на Соборной площади прошел фестиваль здорового образа жизни. Его посетили более 35 тысяч человек, сообщает пресс-служба минспорта Омской области.
Организатор «Штормфеста» — школа единоборства «Шторм» Александра Шлеменко. В центре города прошли сразу несколько турниров: по футболу, смешанным единоборствам, воркауту, даже соревнования банщиков.
В финале прошел бесплатный концерт российского артиста NILETTO, исполнителя хитов «Любимка», «Сколько стоит любовь», «Если тебе будет грустно».
Напомним, «Штормфест» организовали в Омске третий раз. Близится еще одно событие — пятый турнир Shlemenko Fighting Championship.