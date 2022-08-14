Дежурная часть вместо отеля. Омич хотел в Сочи и поверил мошенникам

В полиции рассказали о том, как омич не смог отправиться в отпуск. 44-летний мужчина несколько недель назад нашел в интернете предложение о бронировании апартаментов на морском побережье в Сочи. Он пообщался с менеджером и перевел на указанный счет 18 000 рублей.
Время поездки подошло. Однако заявитель не обнаружил брони на официальном сайте отеля. А объявление уже было удалено.
Правоохранители отправили запросы в банк и сотовую компанию. Выяснилось, абонентский номер мошенников зарегистрирован в Красноярском крае, а перевод денег совершен на электронный кошелек физического лица.
Возбуждено дело по статье «Мошенничество».