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Дежурная часть вместо отеля. Омич хотел в Сочи и поверил мошенникам

Дежурная часть вместо отеля. Омич хотел в Сочи и поверил мошенникам

Вчера, 15:07
Фото: 1MI

Омич отдал мошенников 18 тыс руб за отпуск в Сочи

Мужчине придется пересмотреть планы на летний отдых.

В полиции рассказали о том, как омич не смог отправиться в отпуск. 44-летний мужчина несколько недель назад нашел в интернете предложение о бронировании апартаментов на морском побережье в Сочи. Он пообщался с менеджером и перевел на указанный счет 18 000 рублей.

Время поездки подошло. Однако заявитель не обнаружил брони на официальном сайте отеля. А объявление уже было удалено.

Правоохранители отправили запросы в банк и сотовую компанию. Выяснилось, абонентский номер мошенников зарегистрирован в Красноярском крае, а перевод денег совершен на электронный кошелек физического лица.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество».

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Отпуск
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