Беда не приходит одна. В Омске из-за коммунальной аварии отключат воду в 100 домах

В Омске открылся новый фонтан. Правда, это мероприятие не было запланировано. Очевидцы сообщают о настоящем потопе на 4-й Кордной. Вода бьет из-под земли уже второй день.
Пост о происшествии опубликовали в сообществе «Инцидент Омск». К тексту приложено видео. На кадрах — вода разливается на асфальт, недалеко от проезжей части. Вода холодная, говорит оператор. Напор усиливается.
«Звонок в Водоканал не дал никакого результата. Сказали, будут только в понедельник заниматься. А до понедельника может и серьезное что-нибудь произойти», — выразил беспокойство автор публикации. Коммунальный инцидент произошел близ местного автосалона.
В комментариях под постом появился официальный ответ «ОмскВодоканала». Устранять повреждения действительно планируют только 15 августа, в понедельник. «На время ремонтных работ будет произведено отключение потребителей, это порядка 100 многоквартирных домов и административных зданий. Сегодня ведётся работа по предупреждению потребителей», — сказано в комментарии с аккаунта организации. Также сообщается, что бригады контролируют выход воды, жидкость уходит в ливневую канализацию, угрозы подтопления нет.