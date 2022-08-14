Город55
ГлавноеВсе новости
Беда не приходит одна. В Омске из-за коммунальной аварии отключат воду в 100 домах

Беда не приходит одна. В Омске из-за коммунальной аварии отключат воду в 100 домах

Вчера, 19:16
Фото: 1MI

В Омске из-за порыва на 4-й Кордной без воды останутся 100 домов

Ремонт начнется только на следующей недели.

В Омске открылся новый фонтан. Правда, это мероприятие не было запланировано. Очевидцы сообщают о настоящем потопе на 4-й Кордной. Вода бьет из-под земли уже второй день.

Пост о происшествии опубликовали в сообществе «Инцидент Омск». К тексту приложено видео. На кадрах — вода разливается на асфальт, недалеко от проезжей части. Вода холодная, говорит оператор. Напор усиливается.

«Звонок в Водоканал не дал никакого результата. Сказали, будут только в понедельник заниматься. А до понедельника может и серьезное что-нибудь произойти», — выразил беспокойство автор публикации. Коммунальный инцидент произошел близ местного автосалона.

В комментариях под постом появился официальный ответ «ОмскВодоканала». Устранять повреждения действительно планируют только 15 августа, в понедельник. «На время ремонтных работ будет произведено отключение потребителей, это порядка 100 многоквартирных домов и административных зданий. Сегодня ведётся работа по предупреждению потребителей», — сказано в комментарии с аккаунта организации. Также сообщается, что бригады контролируют выход воды, жидкость уходит в ливневую канализацию, угрозы подтопления нет.

#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Отключение воды#Авария#Соцсети
Подпишитесь
Обрушение дома в Омске, «ковидный» скачок, минусовые заморозки в августе
Сегодня, 18:11
Жуткая обстановка. В Омской области снова растут «коронавирусные» значения
Сегодня, 14:57
Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного
Анализ потребительского рынка в регионе за июль 2022 года.
Сегодня, 10:32
«Резко закрыл окна». В минприроды ответили на жалобы омичей о ночных выбросах
Сегодня, 11:16
Зима близко? Почему омичей предупреждают о заморозках в августе
Сегодня, 12:12
«Хуже, чем на 20-го Партсъезда». Омичи сообщили о угрозе обрушения еще одного дома
Сегодня, 16:33