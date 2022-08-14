Беда не приходит одна. В Омске из-за коммунальной аварии отключат воду в 100 домах

В комментариях под постом появился официальный ответ «ОмскВодоканала». Устранять повреждения действительно планируют только 15 августа, в понедельник. «На время ремонтных работ будет произведено отключение потребителей, это порядка 100 многоквартирных домов и административных зданий. Сегодня ведётся работа по предупреждению потребителей», — сказано в комментарии с аккаунта организации. Также сообщается, что бригады контролируют выход воды, жидкость уходит в ливневую канализацию, угрозы подтопления нет.