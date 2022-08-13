В России будут штрафовать за содержание медведей в квартирах

Как рассказал депутат Государственной думы Владимир Бурматов, будет предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными в зоопарках, цирках и приютах, за выбрасывание животных на улицу. Будут также введены штрафы за содержание в квартирах животных, входящих в список запрещенных — пум, медведей, змей некоторых видов, обезьян.