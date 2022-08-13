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В России будут штрафовать за содержание медведей в квартирах

В России будут штрафовать за содержание медведей в квартирах

Сегодня, 14:35
Фото: pxhere.com
За содержание в квартире медведя будет положен штраф.

Осенью этого года депутаты внесут изменения в закон УК «Жесткое обращение с животными», пишет 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». В КоАП появится шесть новых составов, предусматривающих, в том числе ответственность за содержание в квартирах диких животных.

Как рассказал депутат Государственной думы Владимир Бурматов, будет предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными в зоопарках, цирках и приютах, за выбрасывание животных на улицу. Будут также введены штрафы за содержание в квартирах животных, входящих в список запрещенных — пум, медведей, змей некоторых видов, обезьян. 

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