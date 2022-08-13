Скрыться не удалось. Омич полгода ездил на авто без регистрации

26-летний владелец авто объяснил, что купил машину в феврале этого года и не позаботился о том, чтобы зарегистрировать ее в Госавтоинспекции. Месяц назад его уже останавливали сотрудники полиции — тогда у омича изъяли госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства.