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Скрыться не удалось. Омич полгода ездил на авто без регистрации

Скрыться не удалось. Омич полгода ездил на авто без регистрации

Сегодня, 09:52
Фото: 55.мвд.рф

В Омске водитель Lexus подделал номера, чтобы не регистрировать машину

Мужчина дважды попался правоохранителям с нарушениями регистрации.

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, машину с дубликатами госномеров обнаружили на парковке торгового центра на улице 10 лет Октября. Оказалось, что машина не стояла на регистрационном учете.

26-летний владелец авто объяснил, что купил машину в феврале этого года и не позаботился о том, чтобы зарегистрировать ее в Госавтоинспекции. Месяц назад его уже останавливали сотрудники полиции — тогда у омича изъяли госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства.

За месяц омич не удосужился доехать до ГИБДД: он заявил, что не мог зарегистрировать машину из-за некоторых технических дефектов, при которых машину бы не поставили на учет. Поэтому он продолжил ездить без регистрации и даже сделал дубликаты госномеров.

На этот раз машину омича забрали на спецстоянку, а на него составили сразу несколько протоколов, в том числе за езду по поддельным госномерам и за отсутствие документов на машину.

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Машина#Авто#Регистрация#Эвакуатор
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