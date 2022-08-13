Скрыться не удалось. Омич полгода ездил на авто без регистрации

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, машину с дубликатами госномеров обнаружили на парковке торгового центра на улице 10 лет Октября. Оказалось, что машина не стояла на регистрационном учете.
26-летний владелец авто объяснил, что купил машину в феврале этого года и не позаботился о том, чтобы зарегистрировать ее в Госавтоинспекции. Месяц назад его уже останавливали сотрудники полиции — тогда у омича изъяли госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства.
За месяц омич не удосужился доехать до ГИБДД: он заявил, что не мог зарегистрировать машину из-за некоторых технических дефектов, при которых машину бы не поставили на учет. Поэтому он продолжил ездить без регистрации и даже сделал дубликаты госномеров.
На этот раз машину омича забрали на спецстоянку, а на него составили сразу несколько протоколов, в том числе за езду по поддельным госномерам и за отсутствие документов на машину.