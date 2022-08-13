Резкий скачок. В Омской области насчитали еще 212 случаев коронавируса

Как сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф», в Омской области за минувшие сутки обнаружили 212 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекцию диагностировали у 212 385 человек за весь период пандемии.
Всего сутки назад было зарегистрировано 183 случая — на 29 меньше, чем сегодня. При этом выздоровевших зарегистрировали только 15, а госпитализировали сразу 68 человек. Погиб от инфекции только один пациент, в общей сложности смертельных случаев зарегистрировано 4 439.
Коллективный иммунитет тем временем снизился до 6,3%. Количество вакцинированных составляет 1 224 382 человек, из них полный курс вакцинации прошли 1 159 440 жителей.