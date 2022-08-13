Резкий скачок. В Омской области насчитали еще 212 случаев коронавируса

Всего сутки назад было зарегистрировано 183 случая — на 29 меньше, чем сегодня. При этом выздоровевших зарегистрировали только 15, а госпитализировали сразу 68 человек. Погиб от инфекции только один пациент, в общей сложности смертельных случаев зарегистрировано 4 439.