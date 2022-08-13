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Резкий скачок. В Омской области насчитали еще 212 случаев коронавируса

Резкий скачок. В Омской области насчитали еще 212 случаев коронавируса

Сегодня, 15:12

За сутки в Омской области нашли 212 случаев заражения коронавирусом

Данные за сутки от федерального оперштаба.

Как сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф», в Омской области за минувшие сутки обнаружили 212 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекцию диагностировали у 212 385 человек за весь период пандемии.

Всего сутки назад было зарегистрировано 183 случая — на 29 меньше, чем сегодня. При этом выздоровевших зарегистрировали только 15, а госпитализировали сразу 68 человек. Погиб от инфекции только один пациент, в общей сложности смертельных случаев зарегистрировано 4 439.

Коллективный иммунитет тем временем снизился до 6,3%. Количество вакцинированных составляет 1 224 382 человек, из них полный курс вакцинации прошли 1 159 440 жителей.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#Коронавирус COVID-19
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