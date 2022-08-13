Последствия пьянства. Ночной заезд по трассе в Омской области закончился в кювете

На месте аварии выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения. Алкотектор показал содержание алкоголя 0.610 мг/л. На водителя составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс рублей, также парня лишат прав на срок до трех лет.