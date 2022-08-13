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Последствия пьянства. Ночной заезд по трассе в Омской области закончился в кювете

Последствия пьянства. Ночной заезд по трассе в Омской области закончился в кювете

Сегодня, 10:49
Фото: 55.мвд.рф

На трассе в Омской области опрокинулась машина

За рулем авто был пьяный водитель, а пострадавшими оказались пассажиры.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, авария случилась около 5:15 часов на трассе Бакбасар-Полтавка в районе 110 километра. 24-летнйи водитель Toyota Corona не справился с управлением и улетел в кювет, где машина опрокинулась.

С места аварии госпитализировали 19-летних парня и девушку. Водитель, предварительно, не пострадал.

На месте аварии выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения. Алкотектор показал содержание алкоголя 0.610 мг/л. На водителя составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс рублей, также парня лишат прав на срок до трех лет.

Судя по фото, которыми поделились  полиции, машина после аварии не подлежит восстановлению. 

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Омск#Город#ДТП#Полиция#Авария#Новости
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