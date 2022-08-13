Последствия пьянства. Ночной заезд по трассе в Омской области закончился в кювете

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, авария случилась около 5:15 часов на трассе Бакбасар-Полтавка в районе 110 километра. 24-летнйи водитель Toyota Corona не справился с управлением и улетел в кювет, где машина опрокинулась.
С места аварии госпитализировали 19-летних парня и девушку. Водитель, предварительно, не пострадал.
На месте аварии выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения. Алкотектор показал содержание алкоголя 0.610 мг/л. На водителя составили протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс рублей, также парня лишат прав на срок до трех лет.
Судя по фото, которыми поделились полиции, машина после аварии не подлежит восстановлению.