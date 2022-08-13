Город55
ГлавноеВсе новости
Поменялись местами. Коварный работодатель выудил у безработной омички 160 тыс рублей

Поменялись местами. Коварный работодатель выудил у безработной омички 160 тыс рублей

Вчера, 16:19
Фото: 1MI

Омичка заплатила «работодателю» 160 тыс рублей

Омичка откликнулась на вакансию, желая подзаработать на «удаленке».

Как рассказали в пресс-службе УМВД России, жертвой ростовских мошенников стала 29-летняя жительница Кировского округа Омска. В интернете она нашла вакансию, где за 30-50 тыс рублей в неделю предлагалось оформлять карточки для товаров на торговой площадке. 

Для начала омичке предложили открыть счет и положить на него 500 рублей - якобы система только после получения денег откроет доступ к оформлению карточек. Работодатель объяснил, что чем больше денег будет находиться на ее счету, тем больше заказов ей будет доступно. 

В течение нескольких недель омичка выполняла работу, а работодатель выплачивал ей обещанное вознаграждение. В какой-то момент работодатель сообщил, что она должна положить на свой счет 300 тыс рублей, иначе заказов больше не будет. Таких денег у омички не оказалось, но работодатель пошел ей навстречу и позволил перечислить деньги в рассрочку.

Омичка внесла на счет 160 тыс рублей и продолжила работать, но спустя время не смогла вывести заработанные деньги со счета. Тогда девушка обратилась в полицию.

Там выяснили, что она общалась с абонентом из Ростовской области, а деньги перечисляла на обычный кошелек. В результате в полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если злоумышленника найдут, ему грозит до 5 лет колонии.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Мошенник#Мошенничество#Уголовное дело
Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
12 августа, 17:03
Обрушение жилого дома в Омске. Как это было
Вчера, 09:47
Салаты выгоднее. В Омске подешевели все овощи, кроме одного
Анализ потребительского рынка в регионе за июль 2022 года.
Сегодня, 10:32
«Резко закрыл окна». В минприроды ответили на жалобы омичей о ночных выбросах
Сегодня, 11:16
Зима близко? Почему омичей предупреждают о заморозках в августе
Сегодня, 12:12
Под страхом трагедии. Горячая вода затопила подвал жилого дома в Омске
Жители переживают за собственную безопасность.
Сегодня, 14:43