Город55
ГлавноеВсе новости
ОНК: Журналистку Баязитову содержат в шестиместной камере

ОНК: Журналистку Баязитову содержат в шестиместной камере

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
По данным, полученным от члена столичного ОНК Георгия Иванова, журналистка Александра Баязитова находится в московском СИЗО в шестиместной камере. Баязитову задержали по делу о вымогательстве.

Правозащитник сообщил, что журналистку вчера доставили в СИЗО. У нее есть соседки по камере — грабительницы и проходящие по делам о причинении тяжкого вреда здоровью.

Иванов рассказал, что журналистка сейчас «на карантине» и будет содержаться в этом помещении менее трех недель, пока в СИЗО не получат результаты исследований на ряд инфекционных заболеваний, информирует Russian.rt.com.

В камере есть телевизор и холодильник, но соседки Баязитовой все равно жалуются на отсутствие писчей бумаги, средств для очистки помещения и на тараканов.

Еще две фигурантки этого дела, Ольга Архарова, специалист по медиа-технологиям, и Инна Чурилова, PR-менеджер, помещены в отдельные карцерные камеры без холодильника и телевизора, что связано с переполненностью следственного изолятора.

Сообщается, что Баязитова отрицает вину, Чурилова же признала вину полностью. Архарова, сотрудничающая со следственными органами, признала вину частично.

Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
Обрушение жилого дома в Омске. Как это было
Сегодня, 09:47
Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных
Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.
Сегодня, 12:18
Пропавшую семью из Омска нашли на полуострове под Мурманском
Семью искали трое суток, накануне вечером поиски прекратились.
Сегодня, 10:27
Недолгожданное возвращение. Хоккеисты «Авангарда» не хотят переезжать в Омск
Генменеджер омского хоккейного клуба рассказал о проблемах при формировании состава команды.
Сегодня, 17:22
Неприятные рекорды. В Омской области зарегистрировали сразу 112 новых случаев ковида
Данные за сутки представил федеральный оперштаб.
29 июля, 16:05