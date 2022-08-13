ОНК: Журналистку Баязитову содержат в шестиместной камере

Правозащитник сообщил, что журналистку вчера доставили в СИЗО. У нее есть соседки по камере — грабительницы и проходящие по делам о причинении тяжкого вреда здоровью.
Иванов рассказал, что журналистка сейчас «на карантине» и будет содержаться в этом помещении менее трех недель, пока в СИЗО не получат результаты исследований на ряд инфекционных заболеваний, информирует Russian.rt.com.
В камере есть телевизор и холодильник, но соседки Баязитовой все равно жалуются на отсутствие писчей бумаги, средств для очистки помещения и на тараканов.
Еще две фигурантки этого дела, Ольга Архарова, специалист по медиа-технологиям, и Инна Чурилова, PR-менеджер, помещены в отдельные карцерные камеры без холодильника и телевизора, что связано с переполненностью следственного изолятора.
Сообщается, что Баязитова отрицает вину, Чурилова же признала вину полностью. Архарова, сотрудничающая со следственными органами, признала вину частично.