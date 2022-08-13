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Едва не сварилась. В Омской области годовалая девочка угодила в таз с кипятком

Едва не сварилась. В Омской области годовалая девочка угодила в таз с кипятком

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI

В Омской области ребенок едва не сварился в тазу для посуды

Ребенок вместе с мамой оказался в больнице под наблюдением врачей.

В пресс-службе омской полиции рассказали о несчастном случае, который произошел в Русско-Полянском районе. Годовалая девочка получила серьезные ожоги, забравшись в таз с горячей водой.

Как выяснилось, мать девочки собиралась мыть посуду, для чего набрала горячую воду в таз и поставила его на пол. Пока женщина собирала по дому грязную кухонную утварь, годовалая девочка пришла на кухню и забралась в таз с кипятком.

Девочка получила ожоги коленей и предплечий 1 и 2 степени. Женщина вызвала скорую помощь, сейчас она вместе с ребенком находится в больнице под присмотром врачей. Проводится проверка, уточнили в ведомстве.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Ожог#Вода#Обожглась#Больница#Госпитализация
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