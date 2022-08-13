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«Единая Россия» поддержала льготное посещение омского катка для детей участников СВО

«Единая Россия» поддержала льготное посещение омского катка для детей участников СВО

Сегодня, 14:12
Фото: omsk.er.ru
Представители партии выступили в защиту прав омичей, которые входят в льготные категории граждан.

Представители партии «Единая Россия» в Омске напомнила, что новый Ледовый дворец в Омске должен стать доступным для особо уязвимых категорий граждан — многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а также для детей участников СВО.

С инициативой предоставления льгот выступили проректор ОмГТУ  по информационному обеспечению Ольга Кузнецова и член общественного совета федерального проекта «Детский спорт» Наталья Старовойтова на встрече с замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарьей Лантратовой во время партийного выезда по контролю реализации в регионе народной программы.

«Строительство катка по народной программе «Единой России» в Омске идет в графике. Убедились в этом вместе с городскими активистами, посетив объект в рамках нашего проекта «Партийный десант», — рассказала замсекретаря Генсовета «Единой России» и добавила, что партия контролирует строительство Ледового дворца.

Дарья Лантратова отметила, что к контролю работ привлекут Женский комитет: на каток смогут приходить не только юные хоккеисты, но и маленькие фигуристки.

Сейчас строительство нового Ледового дворца закончено на 80%, его сдача запланирована на конец 2022 года. Сейчас на объекте монтируют внутренние инженерные сети, системы пожарного водопровода и электроснабжения, освещения, отопления. Уже смонтирована система охлаждения и подогрева ледового поля.

Планируется, что в новом Ледовом дворце будут проводить учебные тренировки хоккейные команды школы «Авангард», учащиеся местной СШОР, студенты. Также будет организовано массовое катание для всех желающих и шорт-трек. В зимний период предполагается заливка открытого катка.

Народная программа «Единой России» включает 294 проекта, которые будут реализовывать до 2025 года. С 2021 года из них полностью выполнили 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ.

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.

#Общество#Омск
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