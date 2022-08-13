Дефицит дождей в России положительно повлияет на урожай

В первой половине августа в ряде российских регионов выпало небольшое количество осадков, однако их дефицит не окажет негативного влияния на урожай, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он убежден, что дефицит дождей поможет в уборке урожая.
Роман Вильфанд подчеркнул, что агрометеорологи считают отсутствие дождей положительным фактором, ссылаясь на хорошие условия для сборки урожая. В первой декаде августа, напомнит научный руководитель Гидрометцентра РФ, выпало всего 3% осадков от месячной нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась в Поволжье — в Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской областях, в Мордовии, Чувашии, в Татарстане и в Башкирии.
Небольшое количество осадков выпало в Свердловской, Волгоградской областях, на Ставрополье, в Калмыкии, а в Астраханской области осадков вообще не было. Жителей Москвы Роман Вильфанд предупредил о подступающей жаре — воздух может прогреться до 28 градусов.