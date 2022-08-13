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Дефицит дождей в России положительно повлияет на урожай

Дефицит дождей в России положительно повлияет на урожай

Сегодня, 14:31
Фото: pxhere.com
В Гидрометцентре считают, что отсутствие дождей улучшит условия для сборки урожая.

В первой половине августа в ряде российских регионов выпало небольшое количество осадков, однако их дефицит не окажет негативного влияния на урожай, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он убежден, что дефицит дождей поможет в уборке урожая.

Роман Вильфанд подчеркнул, что агрометеорологи считают отсутствие дождей положительным фактором, ссылаясь на хорошие условия для сборки урожая. В первой декаде августа, напомнит научный руководитель Гидрометцентра РФ, выпало всего 3% осадков от месячной нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась в Поволжье — в Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской областях, в Мордовии, Чувашии, в Татарстане и в Башкирии.

Небольшое количество осадков выпало в Свердловской, Волгоградской областях, на Ставрополье, в Калмыкии, а в Астраханской области осадков вообще не было. Жителей Москвы Роман Вильфанд предупредил о подступающей жаре — воздух может прогреться до 28 градусов.

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