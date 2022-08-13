Дефицит дождей в России положительно повлияет на урожай

В первой половине августа в ряде российских регионов выпало небольшое количество осадков, однако их дефицит не окажет негативного влияния на урожай, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Он убежден, что дефицит дождей поможет в уборке урожая.