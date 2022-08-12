Жильцов полуразрушенного дома в омских Нефтяниках срочно расселят

Дом на улице 20 Партсъезда, 53 в Омске обрушился в пятницу, 12 августа, около 16:40 часов. Предварительно, во время ЧП никто не пострадал. Судя по видео момента обрушения, которое появилось в социальных сетях, в районе разрушенной кирпичной кладки находились санузлы: кладка отсырела, что, вероятно, стало причиной разрушения.