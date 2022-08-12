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Жильцов полуразрушенного дома в омских Нефтяниках срочно расселят

Жильцов полуразрушенного дома в омских Нефтяниках срочно расселят

Вчера, 17:23
Фото: Город55
Поручение дал мэр Омска Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест поручил переселить жильцов дома в Нефтяниках, где разрушилась стена. Ответственное за это ведомство должно оперативно подготовить места для временного размещения жильцов и маневренный фонд для расселение.

Дом на улице 20 Партсъезда, 53 в Омске обрушился в пятницу, 12 августа, около 16:40 часов. Предварительно, во время ЧП никто не пострадал. Судя по видео момента обрушения, которое появилось в социальных сетях, в районе разрушенной кирпичной кладки находились санузлы: кладка отсырела, что, вероятно, стало причиной разрушения. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#ЧП#Обрушение#Дом#Здание#Разрушение#Обрушение дома в Омске#Омская область
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