Жильцов обвалившегося дома в омских Нефтяниках временно поселят в гимназии № 12

По итогам оперативного штаба на месте ЧП представители горадминистрации, МЧС и полиции собрали данные обо всех жильцах дома. Предварительно известно, что ни один из них не пострадал.
Пока спецслужбы выясняют, кому из жильцов дома нужен ночлег, постоянное или временное жилье. В срочном порядке для ночлега подготовили здание гимназии № 12 рядом с домом, туда направят всех нуждающихся.
Комиссия провела предварительное обследование дома. Судя по всему, пока его посчитали относительно безопасным: под надзором полиции местных жителей пускают в дом по этажам, чтобы омичи могли забрать личные вещи, сообщает корреспондент Города55 с места ЧП.
Мэр Омска Сергей Шелест по итогам оперштаба сообщил, что в течение двух недель пройдет еще одна комиссия, по итогам которой станет известно, можно ли проживать в полуразрушенном доме.
Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский сообщил, что на месте продолжают разбирать завалы, работает порядка 150 спасателей. На место подогнали тяжелую технику, чтобы разобрать плиты.