Всю ночь омичи дышали смертельно опасным газом

Уже вторые сутки Омск накрыт мглой и дымкой, которые стали следствием пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе.
В результате в областном центре и некоторых районах области существенно повысился уровень содержания угарного газа в воздухе. На данный момент он держится на уровне в 430 ppbv. При этом нормой считается концентрация в 150 ppbv.
Помимо этого сегодня до 11 часов утра в Омске будет действовать режим «черного неба», – неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.
Ранее Город55 рассказал, когда мгла и дымка уйдут из Омска. Подробности здесь.