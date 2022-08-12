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Всю ночь омичи дышали смертельно опасным газом

Всю ночь омичи дышали смертельно опасным газом

Сегодня, 08:42
Фото: Город55
По данным сервисов визуализации погоды, уровень угарного газа в городе превышен в три раза.

Уже вторые сутки Омск накрыт мглой и дымкой, которые стали следствием пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. 

В результате в областном центре и некоторых районах области существенно повысился уровень содержания угарного газа в воздухе. На данный момент он держится на уровне в 430 ppbv. При этом нормой считается концентрация в 150 ppbv.

Фото: скрин с сервиса Вентускай

Помимо этого сегодня до 11 часов утра в Омске будет действовать режим «черного неба», – неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. 

Ранее Город55 рассказал, когда мгла и дымка уйдут из Омска. Подробности здесь

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Погода#Новости#Омск#Омская область#Пожары#Выбросы#Дымка
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