В Югре горит 84 тыс. га лесов

Сообщается, что, по данным на минувший вторник, в ХМАО зафиксировали 66 активных природных возгораний. К вечеру следующего дня на территории 84,1 тыс. га. действующими остаются 65 очагов, из которых удалось локализовать 20.
Особую сложность представляют очаги в Березовском, Советском, а также Октябрьском районах, сообщает Russian.rt.com.
С целью обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах указанных районов к очагам вызваны спасатели МЧС РФ. Всего к работам по ликвидации огня привлечено свыше 1,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что в Надымском районе ЯНАО по причине природных пожаров объявлен режим ЧС.