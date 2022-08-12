В Самаре 12-летнего ребенка подозревают в нанесении ножевых ранений матери и сестре

СК сообщает, что 10 августа в квартиру на Молодежной улице была вызвана бригада скорой помощи и наряд патрульно-постовой службы. В результате прибывшие обнаружили в квартире двоих жертв нападения — четырехлетнюю девочку и ее мать 1982 года рождения. Пострадавших госпитализировали в стационар. У обеих жертв диагностированы множественные ранения, повреждены жизненно важные органы. Их состояние оценивается, как тяжелое.