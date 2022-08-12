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В Самаре 12-летнего ребенка подозревают в нанесении ножевых ранений матери и сестре

В Самаре 12-летнего ребенка подозревают в нанесении ножевых ранений матери и сестре

Вчера, 16:33
Фото: 1MI
В Самаре двенадцатилетняя девочка стала подозреваемой по делу о нападении на четырехлетнего ребенка и собственную мать. Пострадавшие госпитализированы в стационар в тяжелом состоянии.

СК сообщает, что 10 августа в квартиру на Молодежной улице была вызвана бригада скорой помощи и наряд патрульно-постовой службы. В результате прибывшие обнаружили в квартире двоих жертв нападения — четырехлетнюю девочку и ее мать 1982 года рождения. Пострадавших госпитализировали в стационар. У обеих жертв диагностированы множественные ранения, повреждены жизненно важные органы. Их состояние оценивается, как тяжелое.

По данным предварительного расследования, нанести ранения пострадавшим мог старший ребенок — девочка двенадцати лет. В данный момент подозреваемая находится в отделе полиции под присмотром психологов, сообщает Russian.rt.com.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось о нападении подростка на женщину с ребенком в Белгородской области. Пострадавшие доставлены в стационар, подозреваемый задержан. 

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