В Самаре 12-летнего ребенка подозревают в нанесении ножевых ранений матери и сестре

СК сообщает, что 10 августа в квартиру на Молодежной улице была вызвана бригада скорой помощи и наряд патрульно-постовой службы. В результате прибывшие обнаружили в квартире двоих жертв нападения — четырехлетнюю девочку и ее мать 1982 года рождения. Пострадавших госпитализировали в стационар. У обеих жертв диагностированы множественные ранения, повреждены жизненно важные органы. Их состояние оценивается, как тяжелое.
По данным предварительного расследования, нанести ранения пострадавшим мог старший ребенок — девочка двенадцати лет. В данный момент подозреваемая находится в отделе полиции под присмотром психологов, сообщает Russian.rt.com.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее сообщалось о нападении подростка на женщину с ребенком в Белгородской области. Пострадавшие доставлены в стационар, подозреваемый задержан.