В Омске в ДТП погиб владелец компании по аренде грузовиков

В Омске госавтоинспекторы разбираются в причинах ДТП на улице Суворова, где в четверг, 11 августа, погиб 49-летний мужчина.
«Предварительно, возле дома № 109 по улице Суворова, омич за рулем Toyota Corolla около 09:30 врезался в препятствие – дорожное ограждение», – сообщили в УМВД.
В результате этой аварии, водитель получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.
Тем временем, как выяснили Город55, погибшим оказался учредитель и директор омского ООО «Упехавто». Известно, что эта компания специализируется на аренде грузового транспорта с водителем.