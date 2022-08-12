Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске в ДТП погиб владелец компании по аренде грузовиков

В Омске в ДТП погиб владелец компании по аренде грузовиков

Сегодня, 12:03
Фото: УМВД
По информации силовиков, на своем автомобиле мужчина протаранил дорожное ограждение.

В Омске госавтоинспекторы разбираются в причинах ДТП на улице Суворова, где в четверг, 11 августа, погиб 49-летний мужчина. 

«Предварительно, возле дома № 109 по улице Суворова, омич за рулем Toyota Corolla около 09:30 врезался в препятствие – дорожное ограждение», – сообщили в УМВД. 

В результате этой аварии, водитель получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия

Тем временем, как выяснили Город55, погибшим оказался учредитель и директор омского ООО «Упехавто». Известно, что эта компания специализируется на аренде грузового транспорта с водителем. 

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#ДТП#Авария#Жертвы
Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Сегодня, 17:03
Появилось видео с моментом обрушения дома в Омске
Сегодня, 17:30
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Сегодня, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Сегодня, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Сегодня, 14:29
В Омске вероятным виновникам выбросов сероводорода и аммиака выдали предостережения
Контролирующие органы нашли виновников выбросов, разбираться с ними будет Росприроднадзор.
Сегодня, 16:20