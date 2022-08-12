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В Омске разыскивают отца едва не выпавшей с балкона девочки

В Омске разыскивают отца едва не выпавшей с балкона девочки

Вчера, 15:28
Фото: ГУ МЧС по Омской области

Родителей едва не выпавшей с балкона девочки в Омске привлекут к ответственности

Мать ребенка, спасенного вчера с балкона на пятом этаже, отравилась психотропами. Где отец, никто не знает.

Прокуратура начала проверку после вчерашнего происшествия с ребенком на балконе. Напомним, вчера сотрудник МЧС увидел на балконе трехлетнюю девочку (по данным прокуратуры, ей два года). Ребенок пытался позвать на помощь: показывал телефон и кричал: «Мама!» В квартире дверь не открыли, тогда спасатель Сергей Москвин забрался на пятый этаж по автолестнице. Девочка стояла на стуле. Увидев спасателя, она испугалась и забежала в квартиру. Москвин зашел за ней и увидел на полу женщину без сознания.

Как позже выяснилось, женщина, предположительно, отравилась психотропами, ее госпитализировали с токсическим отравлением.

По данным прокуратуры, ребенка поместили в «Специализированный дом ребенка», поскольку отца пока не нашли.

Родителей девочки намерены привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, прокуратура проверит и органы профилактики, которые должны были заинтересоваться этой семьей.

 

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Ребенок#Прокуратура Омской области
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