В Омске разыскивают отца едва не выпавшей с балкона девочки

Прокуратура начала проверку после вчерашнего происшествия с ребенком на балконе. Напомним, вчера сотрудник МЧС увидел на балконе трехлетнюю девочку (по данным прокуратуры, ей два года). Ребенок пытался позвать на помощь: показывал телефон и кричал: «Мама!» В квартире дверь не открыли, тогда спасатель Сергей Москвин забрался на пятый этаж по автолестнице. Девочка стояла на стуле. Увидев спасателя, она испугалась и забежала в квартиру. Москвин зашел за ней и увидел на полу женщину без сознания.