В Омске поздно вечером на остановке нашли тело молодого парня

Страшную находку минувшим вечером обнаружили жители Старого Кировска: на останове «Яблонька» на улице Мельничной они наткнулись труп молодого парня.
«Сообщение об обнаружении на остановке тела 24-летнего жителя Омска поступило в силовые структуры около 22:36», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место судмедэксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов криминала. Теперь выяснением причины смерти омича займутся в морге.
Как выяснили Город55, умерший жил в центре Омска на улице Шевченко и в 2021 году был судим за нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка.