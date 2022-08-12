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В Омске поздно вечером на остановке нашли тело молодого парня

В Омске поздно вечером на остановке нашли тело молодого парня

Вчера, 15:01
Фото: 1MI
Причина смерти омича пока не установлена.

Страшную находку минувшим вечером обнаружили жители Старого Кировска: на останове «Яблонька» на улице Мельничной они наткнулись труп молодого парня.

«Сообщение об обнаружении на остановке тела 24-летнего жителя Омска поступило в силовые структуры около 22:36», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место судмедэксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов криминала. Теперь выяснением причины смерти омича займутся в морге.

Как выяснили Город55, умерший жил в центре Омска на улице Шевченко и в 2021 году был судим за нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Следственный комитет#Труп#Автобусные остановки
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