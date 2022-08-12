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В обрушившемся доме в Омске уже дважды происходили обвалы

В обрушившемся доме в Омске уже дважды происходили обвалы

Вчера, 18:02
Фото: Город55
В первый раз провал в стене произошел в апреле 2021 года, через год ситуация повторилась, но дом так и не признали аварийным.

Сегодня около 16:30 в доме на улице 20 Партсъезда, 53 обрушилась стена с первого по пятый этаж. На месте работают экстренные службы, по данным МЧС, эвакуировали 40 человек. Предварительно, пострадавших в ЧП нет.

Примечательно, что проблемный дом был известен давно. Еще в апреле 2021 года посреди ночи вывалилась часть стены. Только в ноябре прокуратура добилась через суд, чтобы дом отремонтировали, ответственный за это был региональный фонд капремонта. Срок установили до 31 декабря 2021 года. 

В апреле уже этого года история повторилась.

Портал открыт. В омской жилой пятиэтажке вновь вывалилась часть стены
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Капремонт был запланирован на 2022 год, однако ранее экспертиза показала, что основные конструкции здания изношены на 76%, и дом не пригоден для проживания. Поэтому его решили признать аварийным, но только через суд.

В итоге аварийным дом признали всего за сутки до обрушения. Но, в любом случае, процедура расселения заняла бы еще много времени. Жильцам посоветовали лишь писать заявку на выделение денег из резервного фонда региона, чтобы снять остроту проблемы.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Обрушение дома в Омске#Омск
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