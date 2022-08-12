В обрушившемся доме в Омске уже дважды происходили обвалы

Примечательно, что проблемный дом был известен давно. Еще в апреле 2021 года посреди ночи вывалилась часть стены. Только в ноябре прокуратура добилась через суд, чтобы дом отремонтировали, ответственный за это был региональный фонд капремонта. Срок установили до 31 декабря 2021 года.