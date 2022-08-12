В обрушившемся доме в Омске уже дважды происходили обвалы

Сегодня около 16:30 в доме на улице 20 Партсъезда, 53 обрушилась стена с первого по пятый этаж. На месте работают экстренные службы, по данным МЧС, эвакуировали 40 человек. Предварительно, пострадавших в ЧП нет.
Примечательно, что проблемный дом был известен давно. Еще в апреле 2021 года посреди ночи вывалилась часть стены. Только в ноябре прокуратура добилась через суд, чтобы дом отремонтировали, ответственный за это был региональный фонд капремонта. Срок установили до 31 декабря 2021 года.
В апреле уже этого года история повторилась.
Капремонт был запланирован на 2022 год, однако ранее экспертиза показала, что основные конструкции здания изношены на 76%, и дом не пригоден для проживания. Поэтому его решили признать аварийным, но только через суд.
В итоге аварийным дом признали всего за сутки до обрушения. Но, в любом случае, процедура расселения заняла бы еще много времени. Жильцам посоветовали лишь писать заявку на выделение денег из резервного фонда региона, чтобы снять остроту проблемы.