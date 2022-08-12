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В Бельгии воцарилась рекордная засуха

В Бельгии воцарилась рекордная засуха

Вчера, 16:17
Фото: piqsels.com
По данным местных метеослужб, Бельгия в настоящий момент переживает невиданную с 1885 года засуху. Синоптики сообщают, что количество осадков, выпавших в стране за предыдущий месяц, составляет менее 8% от месячной нормы.

В сообщении Королевского метеорологического института Бельгии говорится, что с 1885 года нынешний июль оказался самым засушливым. В этом году за месяц выпало 5,4 мм осадков, тогда как средний июльский показатель составляет 76,9 мм.

Также сообщается, что аномально засушливая погода спровоцировала обмеление ряда водных артерий королевства, информирует Russian.rt.com.

Известно, что в этом году в Англии 19 июля установили новый рекорд температур: в районе аэропорта Хитроу столбик термометра достиг отметки +40,2 °С.

В издании Guardian сообщалось, что истоки английской Темзы пересохли по причине установления аномально высоких температур впервые за всю историю.

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