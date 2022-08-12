Торговая сеть «Пятерочка» приглашает омичей поучаствовать в розыгрыше подарков

Помимо этого в качестве дополнительных бонусов для участников акции предусмотрены различные призы от партнёров. Так, если в чеке от 200 руб. указан хотя бы один товар под брендами: Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино» - его обладатель сможет принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, гладильных систем, а также сертификатов на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркет спортивных товаров. Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке выдачи призов - на сайте.