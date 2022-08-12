Город55
ГлавноеВсе новости

Торговая сеть «Пятерочка» приглашает омичей поучаствовать в розыгрыше подарков

Вчера, 18:25
Торговая сеть «Пятёрочка» объявила акцию, главным призом которой станет автомобиль. Всего же будет разыграно более 500 различных подарков, среди них - крупная бытовая техника, посуда для готовки, а также сертификаты в магазины электроники и товаров для дома.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» и продлится вплоть до 5 сентября этого года. Участвуют абсолютно все покупатели, совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке. Единственное условие – нужно обязательно зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков зарегистрировал участник, тем выше его шансы на победу. А самого удачливого ждет суперприз - комфортабельный автомобиль. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Помимо этого в качестве дополнительных бонусов для участников акции предусмотрены различные призы от партнёров. Так, если в чеке от 200 руб. указан хотя бы один товар под брендами: Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино» - его обладатель сможет принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, гладильных систем, а также сертификатов на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркет спортивных товаров. Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке выдачи призов - на сайте.

Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:38
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Вчера, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Вчера, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Вчера, 14:29
Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным
Вчера, 20:11