Торговая сеть «Пятерочка» приглашает омичей поучаствовать в розыгрыше подарков

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» и продлится вплоть до 5 сентября этого года. Участвуют абсолютно все покупатели, совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке. Единственное условие – нужно обязательно зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков зарегистрировал участник, тем выше его шансы на победу. А самого удачливого ждет суперприз - комфортабельный автомобиль. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
Помимо этого в качестве дополнительных бонусов для участников акции предусмотрены различные призы от партнёров. Так, если в чеке от 200 руб. указан хотя бы один товар под брендами: Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино» - его обладатель сможет принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, гладильных систем, а также сертификатов на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркет спортивных товаров. Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке выдачи призов - на сайте.