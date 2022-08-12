Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным

Сегодня около 16:30 в доме на улице 20 Партсъезда, 53 обрушилась стена с первого по пятый этаж. Сейчас на месте работают все экстренные службы. С места завала эвакуировали около 40 человек. К счастью, пострадавших нет.
При этом примечательно, что о проблемном доме было известно давно. Первый обвал стены произошел в апреле 2021 года. Только в ноябре прокуратура добилась через суд, чтобы дом отремонтировали, ответственным за это был региональный фонд капремонта. Срок установили до 31 декабря 2021 года. А через год, в апреле 2022-го, история повторилась, снова рухнула кладка. В июле вдобавок ко всему в доме прорвало трубы, что могло еще ухудшить прочность конструкций.
«В опасном положении находимся, кирпичи выпадают. Сегодня прорвало трубу. Бежит ручей, судя по шуму из двери подвала. Просим администрацию помочь нам, принять какие-то меры», — рассказывали жильцы в середине июля.
Вот так выглядел дом на тот момент.
Однако ни признавать дом аварийным, ни ремонтировать его не спешили. Капремонт был запланирован изначально на 2022 год, по суду срок сдвинули до конца 2021 года. Но в фонде капремонта заявили, что не будут выделять деньги в заранее обреченное дело. Проведенная после первого обвала экспертиза показала, что конструкции изношены на 76%, дом не безопасен для проживания, а потому капитально ремонтировать его нет смысла - его нужно признать аварийным и расселить.
Но и с этим возникла проблема. Аварийность нужно было доказать в суде, и жильцы обращались в суд. Тяжба длилась больше полутора лет, но городская администрация противилась признанию аварийности, говорят жильцы. Долгожданное решение было принято лишь за день до ЧП. Но даже признание здания аварийным не обещало скорого расселения: в Омске есть общая очередь на расселение, растянувшаяся до 2028 года, и еще одна очередь - для аварийных домов, признанных таковыми по суду.
Понимая, что процедура расселения займет много времени, а дом находится под угрозой, в фонде капремонта лишь рекомендовали жителям написать заявку на выделение денег из резервного фонда региона, чтобы хоть как-то подлатать стены. Но, видимо, до этого дело тоже не дошло.
В ноябре 2021 года прокуратура Советского округа заявляла, что проконтролирует проведение капремонта до конца года. Этому предшествовала судебная эпопея. После первого обвала в апреле 2021-го прокуратура обратилась с иском к фонду капремонта, чтобы дом отремонтировали. Центральный районный суд в иске отказал: фонд настоял, что срок капремонта по региональной программе не истек. Прокуратура подала апелляцию, и Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда признала, что ремонт запланировали на 2022 год необоснованно, нужно проводить его раньше, так как есть многочисленные дефекты, угрожающие жизни и здоровью граждан. Правда, решение было принято в ноябре, а за месяц, да еще в зимний период, отремонтировать здание явно невозможно.
Однако, как мы писали выше, фонд капремонта не стал выделять деньги вообще и советовал жильцам добиваться аварийного статуса для здания, а пока просить денег из резервного фонда. В итоге дом так и не отремонтировали.
Прокурор Омской области Николай Студеникин заявил, что действиям и бездействию чиновников будет дана уголовно-правовая оценка.