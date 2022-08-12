Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным

В ноябре 2021 года прокуратура Советского округа заявляла, что проконтролирует проведение капремонта до конца года. Этому предшествовала судебная эпопея. После первого обвала в апреле 2021-го прокуратура обратилась с иском к фонду капремонта, чтобы дом отремонтировали. Центральный районный суд в иске отказал: фонд настоял, что срок капремонта по региональной программе не истек. Прокуратура подала апелляцию, и Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда признала, что ремонт запланировали на 2022 год необоснованно, нужно проводить его раньше, так как есть многочисленные дефекты, угрожающие жизни и здоровью граждан. Правда, решение было принято в ноябре, а за месяц, да еще в зимний период, отремонтировать здание явно невозможно.