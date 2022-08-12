Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 млрд рублей

Сбер занимает лидирующие позиции на рынке финансирования жилой недвижимости, действующая продуктовая линейка позволяет закрыть потребности девелопера на каждом этапе жизни проекта – от покупки земельного участка до кредитования после ввода объекта в эксплуатацию. Клиентами Сибирского банка на сегодняшний день являются 153 застройщика, использующих эскроу-счета. Продолжается строительство четырехсот домов – после их сдачи сибирякам будут доступны более трех миллионов квадратных метров жилья. Существенные доли всех открытых в России эскроу-счетов приходится на Сбербанк, такая же ситуация характерна и для сибирских регионов