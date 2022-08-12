Шандалович прокомментировал бесплатную догазификацию домов в Карелии

Шандалович напомнил, что с 1 января жители Карелии могут получить единовременную матпомощь на газификацию частных домов. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он написал, что государство помогает малоимущим.
Из разговора с Галиной Тестовой спикер Заксобрания узнал, что она подала заявку на газификацию участка, на котором стоит ее дом, в конце прошлого года и получила документы всего через месяц. Также оперативно было осуществлено и подведение газа к участку, пишет karelinform.ru.
Шандалович сообщил, что до конца следующего года будут догазифицированы 4436 домов. Из местного бюджета на эти цели в 2022 году выделили 12 млн рублей.
Право на материальную помощь имеют собственники частных домов, зарегистрированные по месту жительства и те лица, которые заключили договор по газификации в пределах земельного участка со специализированной организацией, имеющей допуск к работам по проектированию и строительству сетей газоснабжения.
Материальная помощь покроет 80% стоимости подключения, но не более 96 000 рублей, если в наличии фасадный кран. В случае строительства газопровода в границах участка сумма увеличивается до 121 600 рублей.
Уже в ближайшее время будут рассмотрены 7 заявок на догазификацию от жителей Кондопожского, Прионежского, Олонецкого районов и Петрозаводска.
Спикер отметил, что по вопросам оказания государственной социальной помощи жители региона могут обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства. Вопросы можно задать в группе Центра социальной работы.