Шандалович прокомментировал бесплатную догазификацию домов в Карелии

Из разговора с Галиной Тестовой спикер Заксобрания узнал, что она подала заявку на газификацию участка, на котором стоит ее дом, в конце прошлого года и получила документы всего через месяц. Также оперативно было осуществлено и подведение газа к участку, пишет karelinform.ru.