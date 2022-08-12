Сбербанк и Брусника заключили первую в России сделку с комбо-ипотекой

В случае с комбо-ипотекой первоначальный взнос более комфортный — 15%. Кроме того, единый договор упрощает и ускоряет документооборот и расчёты. С помощью этого механизма также можно одновременно купить в кредит квартиру, машиноместо и кладовую, где удобно хранить сезонные вещи и, например, колеса.