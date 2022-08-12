Сбербанк и Брусника заключили первую в России сделку с комбо-ипотекой

Оба помещения расположены в доме 43 микрорайона «Евроберег». Сумма комбо-ипотеки составила 7,23 млн рублей, срок — 20 лет, ставка — 10,1%, ежемесячный платеж — 70,2 тыс. рублей.
Ранее парковочные места также можно было приобрести в ипотеку, но на них банки оформляли отдельный договор. При этом первоначальный взнос при такой сделке обычно составлял 25%, а ставка — 11,7%.
В случае с комбо-ипотекой первоначальный взнос более комфортный — 15%. Кроме того, единый договор упрощает и ускоряет документооборот и расчёты. С помощью этого механизма также можно одновременно купить в кредит квартиру, машиноместо и кладовую, где удобно хранить сезонные вещи и, например, колеса.
«Мы видим, что запрос на покупку квартиры вместе с сопутствующей инфраструктурой постоянно растёт, — комментирует руководитель продаж Брусники в Сибири Денис Гузенко. — Поэтому еще в начале года мы предложили Сберу создать комбинированный продукт с единым договором и платежом. Несколько месяцев ушло на отработку деталей, теперь этим инструментом может воспользоваться любой желающий».