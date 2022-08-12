РЭО: Урал лидирует по строительству объектов обращения с ТКО на основе концессий

Как сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), в четырех из шести регионов УФО уже заключены договоры на основе концессий о создании девяти таких предприятий.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что мощность девяти комплексных объектов составил около 2,1 миллиона тонн отходов, а стоимость строительства — более 30 миллиардов рублей. По его словам, всего в УФО будет построено мощностей для обработки более трех миллионов тонн отходов (с отбором вторичных материальных ресурсов не менее 15% в год) и для утилизации около 1,2 миллиона тонн, передает newsnn.ru.
«Общий объем инвестиций, необходимых для создания перспективных объектов в округе, составляет около 50 млрд рублей», — сказал Буцаев.
Его заместитель по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что Тюменская область является лидером на Урале по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. С 2018 по 2019 год там было построено три комплексных объекта на сумму более 3,5 миллиарда рублей мощностью 415 тысяч тонн. По его словам, показатель 2024 года по обработке отходов уже перевыполнен, но для решения задач нацпроекта в регионе нужно построить дополнительные мощности по утилизации отходов.
Так, в Свердловской области необходимо построить 12 объектов мощностью 1,5−1,7 миллиона тонн и стоимостью около 22 млрд рублей. По предприятиям в Екатеринбурге на 700 тысяч тонн и Нижнем Тагиле на 185 тысяч тонн уже заключены концессионные соглашения с общим объемом инвестиций более 15 миллиардов рублей.
ППК «РЭО» подписала дорожные карты по созданию перспективных объектов в сфере обращения с отходами со всеми уральскими областями. Финансирование создания новых мощностей может быть обеспечено ППК «РЭО» в объеме до 95% от суммы необходимых инвестиций путем предоставления льготных займов концессионерам на срок до 12 лет.