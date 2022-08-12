РЭО: Урал лидирует по строительству объектов обращения с ТКО на основе концессий

Его заместитель по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что Тюменская область является лидером на Урале по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. С 2018 по 2019 год там было построено три комплексных объекта на сумму более 3,5 миллиарда рублей мощностью 415 тысяч тонн. По его словам, показатель 2024 года по обработке отходов уже перевыполнен, но для решения задач нацпроекта в регионе нужно построить дополнительные мощности по утилизации отходов.