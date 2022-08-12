РЭО: Оптимизация на 25% сократила стоимость мусорного завода под Магаданом

По словам Буцаева, с Сергеем Носовым на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был подписан прямой договор о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия». На основании договоренности в регионе построят завод, рассчитанный на переработку 55 тыс. тонн ТКО ежегодно. «Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже», — заявил глава Российского экологического оператора.