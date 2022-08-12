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РЭО: Оптимизация на 25% сократила стоимость мусорного завода под Магаданом

РЭО: Оптимизация на 25% сократила стоимость мусорного завода под Магаданом

Вчера, 22:18
Фото: pxhere.com
Стоимость строительства объекта по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Магаданской области снижена на 25% с первоначальных 5,7 млрд рублей. Экономии удалось достичь благодаря применению оборудования российского производства и оптимизации технологических решений.

Об этом глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил в рамках встречи с губернатором региона Сергеем Носовым, на которой стороны обсудили развитие региональной инфраструктуры сообщает atas.info.

 

По словам Буцаева, с Сергеем Носовым на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был подписан прямой договор о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия». На основании договоренности в регионе построят завод, рассчитанный на переработку 55 тыс. тонн ТКО ежегодно. «Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже», — заявил глава Российского экологического оператора.

 

По сообщению Сергея Королева, заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО, экспертизу проекта завершат до конца октября, и тогда станет известна его точная стоимость. Концессионер может начать строительство уже в 2022 году. 

 

Новый завод обеспечит обработку и утилизацию свыше 80% ТКО, которые формируются в Магаданской области. Мощность нового объекта — 55 тысяч тонн в год, в том числе он сможет утилизировать 37,5 тысячи тонн ТКО ежегодно. В планах — введение объекта в эксплуатацию до конца 2024 года.

#Экономика
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