РЭО: Оптимизация на 25% сократила стоимость мусорного завода под Магаданом

Об этом глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил в рамках встречи с губернатором региона Сергеем Носовым, на которой стороны обсудили развитие региональной инфраструктуры сообщает atas.info.
По словам Буцаева, с Сергеем Носовым на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был подписан прямой договор о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия». На основании договоренности в регионе построят завод, рассчитанный на переработку 55 тыс. тонн ТКО ежегодно. «Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже», — заявил глава Российского экологического оператора.
По сообщению Сергея Королева, заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО, экспертизу проекта завершат до конца октября, и тогда станет известна его точная стоимость. Концессионер может начать строительство уже в 2022 году.
Новый завод обеспечит обработку и утилизацию свыше 80% ТКО, которые формируются в Магаданской области. Мощность нового объекта — 55 тысяч тонн в год, в том числе он сможет утилизировать 37,5 тысячи тонн ТКО ежегодно. В планах — введение объекта в эксплуатацию до конца 2024 года.