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Прокурор Омской области пригрозил уголовным делом за бездействие в ЧП с домом

Прокурор Омской области пригрозил уголовным делом за бездействие в ЧП с домом

Вчера, 18:32
Фото: Город55
Прокуратура даст уголовно-правовую оценку действиям и бездействию чиновников в ситуации с обрушившемся домом.

Главный прокурор Омской области Николай Студеникин прокомментировал обрушение дома на улице 20 Партсъезда, 53.

«Органами прокуратуры Омской области в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к сегодняшней чрезвычайной ситуации», — заявил Студеникин.

Также прокуратура взяла под особый контроль вопрос соблюдения прав жильцов этого дома. Им должны оказать всю необходимую помощь.

Напомним, сегодня около 16:30 обрушилась стена жилой пятиэтажки с первого по пятый этаж. Об угрозе обрушения было известно давно, с апреля 2021 года в доме уже произошло два обвала. Срок капремонта по суду был установлен до 31 декабря 2022 года, но в фонде капремонта заявили, что ремонтировать хрущевку нет смысла: конструкции изношены на 70%, и есть угроза безопасности людей. Это значило, что дом нужно признать аварийным и расселить жильцов, но вопрос ушел в судебные инстанции.

В итоге аварийным дом признали лишь за день до ЧП.

#Екатерина Чаплинская#Обрушение дома в Омске#Новости#Прокуратура Омской области
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