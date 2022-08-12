Прокурор Омской области пригрозил уголовным делом за бездействие в ЧП с домом

Главный прокурор Омской области Николай Студеникин прокомментировал обрушение дома на улице 20 Партсъезда, 53.
«Органами прокуратуры Омской области в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к сегодняшней чрезвычайной ситуации», — заявил Студеникин.
Также прокуратура взяла под особый контроль вопрос соблюдения прав жильцов этого дома. Им должны оказать всю необходимую помощь.
Напомним, сегодня около 16:30 обрушилась стена жилой пятиэтажки с первого по пятый этаж. Об угрозе обрушения было известно давно, с апреля 2021 года в доме уже произошло два обвала. Срок капремонта по суду был установлен до 31 декабря 2022 года, но в фонде капремонта заявили, что ремонтировать хрущевку нет смысла: конструкции изношены на 70%, и есть угроза безопасности людей. Это значило, что дом нужно признать аварийным и расселить жильцов, но вопрос ушел в судебные инстанции.
В итоге аварийным дом признали лишь за день до ЧП.