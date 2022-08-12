Прокурор Омской области пригрозил уголовным делом за бездействие в ЧП с домом

Напомним, сегодня около 16:30 обрушилась стена жилой пятиэтажки с первого по пятый этаж. Об угрозе обрушения было известно давно, с апреля 2021 года в доме уже произошло два обвала. Срок капремонта по суду был установлен до 31 декабря 2022 года, но в фонде капремонта заявили, что ремонтировать хрущевку нет смысла: конструкции изношены на 70%, и есть угроза безопасности людей. Это значило, что дом нужно признать аварийным и расселить жильцов, но вопрос ушел в судебные инстанции.