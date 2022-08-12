После обрушения дома в Омске возбудили уголовное дело по двум статьям

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о возбуждении уголовного дела по двум статьям — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» и ч. 2 ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта». Оба дела связаны с обрушением дома на улице 20 Партсъезда, 53 в Омске. Они объединены в одно производство.
Прокуратура во время проверки выяснила, что общежитие, которые имело признаки аварийности, намеренно не расселяли и всячески препятствовали тому, чтобы жильцы признали дом аварийным.
«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами, располагавшими сведениями о наличии у здания общежития признаков аварийности, своих должностных обязанностей, а также злостного неисполнения судебного акта, произошло обрушение торцевой стены здания со стороны нежилых помещений, используемых для санитарно-гигиенических нужд», — объяснили в прокуратуре.
Отмечается, что такие действия должностных лиц причинили ущерб и серьезно ущемили права собственников квартир в доме. Ход расследования стоит на контроле прокуратуры.
Отметим, что в конце прошлого года в здании в срочном порядке потребовали провести капитальный ремонт силами Регионального фонда капремонта. Здание согласились отремонтировать за счет резервных средств до конца 2021 года, но до сих пор никаких работ не было проведено. По словам местных жителей, они полтора года пытаются признать дом аварийным, суд выносит решение в их пользу, однако городские ведомства раз за разом обжалуют решения, так как не считают дом аварийным. Последний суд прошел за сутки до обрушения.