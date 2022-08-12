После обрушения дома в Омске возбудили уголовное дело по двум статьям

Отметим, что в конце прошлого года в здании в срочном порядке потребовали провести капитальный ремонт силами Регионального фонда капремонта. Здание согласились отремонтировать за счет резервных средств до конца 2021 года, но до сих пор никаких работ не было проведено. По словам местных жителей, они полтора года пытаются признать дом аварийным, суд выносит решение в их пользу, однако городские ведомства раз за разом обжалуют решения, так как не считают дом аварийным. Последний суд прошел за сутки до обрушения.