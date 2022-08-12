После фестиваля «ШТОРМ FEST» омичей развезут по домам — список маршрутов

В субботу, 13 августа, на Соборной площади в Омске пройдет фестиваль здорового образа жизни «ШТОРМ FEST». Праздник завершится выступлением популярного у молодежи исполнителя NILETTO. Начало концерта запланировано на 20 часов.
«После окончания праздничных мероприятий 13 августа к 21:15 будет организована подача 24 дополнительных автобусов и 4 троллейбусов», — пояснили в администрации.
Так, с остановки «Библиотека имени А. С. Пушкина» поедут следующие маршруты:
С остановки «Госпиталь»:
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