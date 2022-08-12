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После фестиваля «ШТОРМ FEST» омичей развезут по домам — список маршрутов

После фестиваля «ШТОРМ FEST» омичей развезут по домам — список маршрутов

Сегодня, 09:56
Фото: Город55

После фестиваля «ШТОРМ FEST» в Омске запустят дополнительные автобусы

По информации мэрии города, будут дополнительно подано 28 единиц общественного транспорта.

В субботу, 13 августа, на Соборной площади в Омске пройдет фестиваль здорового образа жизни «ШТОРМ FEST». Праздник завершится выступлением популярного у молодежи исполнителя NILETTO. Начало концерта запланировано на 20 часов.

«После окончания праздничных мероприятий 13 августа к 21:15 будет организована подача 24 дополнительных автобусов и 4 троллейбусов», — пояснили в администрации.

Так, с остановки «Библиотека имени А. С. Пушкина» поедут следующие маршруты:

  • по маршруту № 95 (до ул. Гашека);
  • по маршруту № 33 (до ул. 3-я Железнодорожная);
  • по маршруту № 49 (до ПО «Иртыш»);
  • по маршруту № 45 (до мкр. Ясная поляна);
  • по маршруту № 17 (до пос. Новостройка);
  • по маршруту № 63 (до МСЧ-9); — по маршруту № 26 (до мкр. Булатова);
  • по маршруту № 125 (до мкр. Входной);
  • по маршруту № 69 (до ПО «Иртыш»);
  • по маршруту № 46 (до СНТ «Заря-2»);
  • по маршруту № 119 (до мкр. Осташково).
  • троллейбус по маршруту № 4 (до железнодорожного вокзала); — троллейбус по маршруту № 2 (до завода им. Попова).

С остановки «Госпиталь»:

  • по маршруту № 24 (до пос. Солнечный);
  • по маршруту № 78 (до пос. Солнечный);
  • по маршруту № 109 (до пос. Солнечный);
  • по маршруту № 69 (до ул. Стрельникова);
  • по маршруту № 33 (до ул. Бархатовой);
  • по маршруту № 25 (до пос. Николаевка);
  • по маршруту № 94 (до мкр. Загородный);
  • по маршруту № 46 (до мкр. Амурский-2);
  • по маршруту № 45 (до ул. 21-я Амурская);
  • троллейбус по маршруту № 4 (до пос. Ермак).

Ранее Город55 рассказывал, какие городские улицы перекроют из-за проведения фестиваля.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Транспорт#Автобус#Троллейбус
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