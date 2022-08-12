Обвалившийся дом в омских Нефтяниках признали аварийным за сутки до ЧП

Частично рухнувший дом на улице 20 Партсъезда в Омске буквально вчера признали авариным. Об этом Городу55 сообщили жильцы дома. Как выяснилось, тяжба длится больше полутора лет, и городская администрация, по словам жителей, всячески противится признанию дома аварийным.