Обвалившийся дом в омских Нефтяниках признали аварийным за сутки до ЧП

Частично рухнувший дом на улице 20 Партсъезда в Омске буквально вчера признали авариным. Об этом Городу55 сообщили жильцы дома. Как выяснилось, тяжба длится больше полутора лет, и городская администрация, по словам жителей, всячески противится признанию дома аварийным.
«Судимся полтора года, чтобы дом признали аварийным. Вчера был суд, дом признали аварийным. Мы суд два раза выигрывали, и два раза администрация обжаловала решение. Они считают, что в доме можно жить. По дому шла трещина, мы говорили, что он рухнет», — рассказывают местные жители.
Жительница второго подъезда дома Наталья рассказала, что с другой стороны дома аналогичная ситуация: в районе санузлов и ванных комнат стена серьезно потрескалась, и вскоре обрушение может случиться и там.
Омичи рассказывают, что обрушение случилось внезапно. Сначала послышался резкий треск, затем рухнули кирпичи, поднялась пыль. Часть жильцов вышла на улицу сама, кого-то пришлось выводить спасателям. Жители отмечают, что в доме живут инвалиды и пенсионеры.