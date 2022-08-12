Город55
ГлавноеВсе новости
Обвалившийся дом в омских Нефтяниках признали аварийным за сутки до ЧП

Обвалившийся дом в омских Нефтяниках признали аварийным за сутки до ЧП

Вчера, 18:07
Дом на улице 20 Партсъезда в Омске отказывались признавать аварийным.

Частично рухнувший дом на улице 20 Партсъезда в Омске буквально вчера признали авариным. Об этом Городу55 сообщили жильцы дома. Как выяснилось, тяжба длится больше полутора лет, и городская администрация, по словам жителей, всячески противится признанию дома аварийным.

«Судимся полтора года, чтобы дом признали аварийным. Вчера был суд, дом признали аварийным. Мы суд два раза выигрывали, и два раза администрация обжаловала решение. Они считают, что в доме можно жить. По дому шла трещина, мы говорили, что он рухнет», — рассказывают местные жители.

Жительница второго подъезда дома Наталья рассказала, что с другой стороны дома аналогичная ситуация: в районе санузлов и ванных комнат стена серьезно потрескалась, и вскоре обрушение может случиться и там.

Омичи рассказывают, что обрушение случилось внезапно. Сначала послышался резкий треск, затем рухнули кирпичи, поднялась пыль. Часть жильцов вышла на улицу сама, кого-то пришлось выводить спасателям. Жители отмечают, что в доме живут инвалиды и пенсионеры.

Напомним, с апреля 2021 в здании дважды происходили обрушения стен.

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Дом#Обрушение#Здание#Аварийный дом#Обрушение дома в Омске#Спецпроекты#Видео
Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:38
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Вчера, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Вчера, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Вчера, 14:29
Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным
Вчера, 20:11