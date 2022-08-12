Обрушение пятиэтажки в Омске. Что известно спустя пять часов

Сообщение об обрушении части дома поступило в МЧС в пятницу, 12 августа, около 16:30 часов. На место направили десятки пожарных машин и карет скорой помощи — жители Нефтяников сообщали, что в течение почти получаса в микрорайоне стоял гул сирен.
Оказалось, обрушился угол многоэтажки на улице 20 Партсъезда, 53 — момент обрушения попал на видео.
В обвалившемся углу располагались душевые и санузлы. Вероятно, именно из-за сырости и произошло обрушение стен. На месте начали спасательную операцию, спасатели собираются лезть под завалы, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших.
По официальным данным, при обрушении нет ни одного пострадавшего. При этом одного жителя дома все же госпитализировали с проблемой, не связанной с обрушением дома. Еще несколько пожилых жителей этого и соседних домов пожаловались на головную боль и скачки давления.
Во время разбора завалов выяснилось, что у дома небезопасно находиться: с другой стороны здания также существует угроза обрушения в районе санузлов.
Жильцов аварийного дома, которых, по подсчетам мэрии, оказалось порядка 180, решили срочно расселить. Часть из жителей согласилась переночевать в соседней гимназии, некоторые перебрались к родным. Нуждающихся в мэрии обещают переселить в маневренный фонд.
Следователи Омской области начали проверку, а прокурор региона пригрозил уголовным делом из-за бездействия местных властей. Собственно, тем же вечером было возбуждено сразу два уголовных дела. Ситуацию взял под контроль лично глава МЧС России Александр Куренков.
Здание никак не могли признать аварийным, хотя жители добивались этого полтора года. Местные жители сообщили, что буквально вчера им вновь удалось выиграть суд. До вступления решения в силу дом не дожил. Дважды в этом доме уже происходили обвалы, в последний раз — в апреле этого года.
Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным, можно узнать в материале ниже. Город55 следит за развитием событий.