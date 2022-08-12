Минеева: Власти должны поддерживать туристическую отрасль

Премьер рассказал, что показатели потока внутреннего туризма в 2021 году оказались фактически на 90% аналогичными доковидному уровню 2019 года. В путешествиях по России побывали 56,5 млн человек, что в полтора раза превысило показатели 2020 года. Мишустин признался, что рассчитывает на сохранения данной тенденции и подчеркнул, что это имеет большое значение для оборота такой важной сферы экономики, который превысил на 1 трлн руб. показатели двухгодичной давности.