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Минеева: Власти должны поддерживать туристическую отрасль

Минеева: Власти должны поддерживать туристическую отрасль

Вчера, 23:45
Фото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева сообщила, что до конца текущего года предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидии на развитие проектов туристической отрасли.

Известно, что благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» субсидиями на 1,2 млрд рублей уже были обеспечены 467 проектов предприятий малого и среднего бизнеса. Правозащитница рассказала, что гранты можно получить на постройку кемпингов, развитие инфраструктуры пляжных территорий, обустройство маршрутов, экскурсионные программы и прочие цели. Формируемая инфраструктура должна быть интегрирована в событийную повестку — в этом вопросе власти должны прислушиваться к представителям ивент-индустрии.

 

По информации, озвученной на совещании по развитию туризма Михаилом Мишустиным, премьер-министром РФ, правительственный пилотный проект по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц позволил направить в девятнадцать российских регионов 4 млрд руб. Благодаря проекту в отелях такого типа планируют открытие 2,5 тысячи новых номеров до конца 2022 года. Также премьер отметил восстановление занятости в сфере туризма, которая достигла 2,3 млн рабочих мест, и заметил, что их количество должно продолжить расти, информирует  Newstracker.ru.

 

Также политик напомнил, что туристическая отрасль в прошлом году продемонстрировала один из лучших показателей темпов восстановления и развития в условиях постпандемийного кризиса.

 

Премьер рассказал, что показатели потока внутреннего туризма в 2021 году оказались фактически на 90% аналогичными доковидному уровню 2019 года. В путешествиях по России побывали 56,5 млн человек, что в полтора раза превысило показатели 2020 года. Мишустин признался, что рассчитывает на сохранения данной тенденции и подчеркнул, что это имеет большое значение для оборота такой важной сферы экономики, который превысил на 1 трлн руб. показатели двухгодичной давности.

 

Также он известил присутствующих о старте 25 августа осеннего этапа распродажи путешествий по РФ с кешбэком 20%. Программа актуальна для поездок, намеченных на период с 1 октября по 25 декабря.

 

Согласно заявлению главы правительства, в проекте принимают участие все регионы России.  Граждане, приобретающие путевки по программе, могут вернуть до 20% от ее цены. Члены правительства рассчитывают, что порядка 600 тыс. жителей РФ воспользуются данным предложением.

 

Что касается круизных путешествий, то для них кешбэк будет осуществляться с 1 сентября и до прекращения навигации.

 

Программа по частичному возврату стоимости российских путевок оказала экономике регионов поддержку и стала популярной даже в низкий сезон, когда инфраструктура туризма недостаточно загружена.

 

В течение двух лет скидками воспользовались более четырех миллионов россиян, из них в текущем году — порядка двух с половиной миллионов граждан.

 

В заключение премьер сообщил о завершении весеннего этапа проекта, заверив, что государство будет и далее компенсировать часть стоимости путевок при путешествиях по России.

#Общество
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