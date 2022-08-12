Минеева: Господдержка инфраструктурных проектов снижает риск для кредиторов

«Это реальная работающая мера поддержки частных инфраструктурных проектов. Она даст возможность увеличить кредитование инфраструктурных проектов, прежде всего за счет снижения рисков для кредиторов. Это привлечет инвесторов в проекты в сфере транспорта, ЖКХ и энергетики», — подчеркнула она.
Как сообщает newsnn.ru, рассчитывать на государственные гарантии смогут российские компании, которые инвестировали в проекты не менее 20% собственных средств. Об этом говорится в принятом постановлении правительства. Специалисты считают, что эта мера позволит нарастить кредитование инфраструктурных проектов, прежде всего за счет снижения рисков для кредиторов.
В четверг, 11 августа, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что
поддержка частных инфраструктурных проектов должна повысить привлекательность капиталовложений в проекты в таких сферах, как транспорт, строительство, ЖКХ и энергетика. Госгарантии будут предоставляться для обеспечения коммерческих кредитов и облигационных займов. Последние, напомним, осуществляются в рамках программы выпуска инфраструктурных облигаций — средства (эмитент — «дочка» «Дом.РФ») направляются застройщикам в виде льготных кредитов.
В постановлении правительства отмечается, что гарантии будут предоставляться на сумму от двух миллиардов рублей. Покрывать они будут до половины основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет.
Однако если при реализации проекта оказывается и иная финансовая господдержка, то общий ее объем вместе с госгарантией не должен превышать половины его стоимости.
Отмечается, что не менее 20% стоимости такого проекта должно финансироваться за счет собственных средств инвестора. Сами проекты будут отбираться межведомственной комиссией при Минэкономики России — если объем госгарантий составляет до 10 миллиардов рублей, в случае необходимости большей суммы обеспечения — подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Итоговое решение о предоставлении гарантии принимается правительством.
Как считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков, такая схема выглядит весьма актуальной, поскольку для многих предпринимателей получение кредитов затруднено необходимостью предоставить гарантию.