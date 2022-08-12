Минеева: Господдержка инфраструктурных проектов снижает риск для кредиторов

Отмечается, что не менее 20% стоимости такого проекта должно финансироваться за счет собственных средств инвестора. Сами проекты будут отбираться межведомственной комиссией при Минэкономики России — если объем госгарантий составляет до 10 миллиардов рублей, в случае необходимости большей суммы обеспечения — подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Итоговое решение о предоставлении гарантии принимается правительством.