Город55
ГлавноеВсе новости
МИД: Решения, принятые по грузоперевозкам через Литву в Калининград — промежуточные

МИД: Решения, принятые по грузоперевозкам через Литву в Калининград — промежуточные

Вчера, 15:47
Фото: piqsels.com
По словам посла по особым поручениям МИД РФ Алексея Исакова, предпринятые в отношении транзитных грузоперевозок меры — временные.

Исаков уверен, что ситуация с транзитными ЖД перевозками в Калининград по литовской территории Литвы все еще далека от нормальной.

Однако, дипломат отмечает, что у правительства получилось избежать наихудшего варианта ситуации с транзитом в Калининградскую область, информирует Russian.rt.com.

Известно, что ранее от РФ была направлена протестная нота в МИД Литвы, поскольку литовский Шяуляй-банк, контролирующий операции с транзитом в Калининград, заявил об остановке работы с РФ с 1 сентября.

По словам главы литовского Минтранспорта, Марюса Скуодиса, прекратить прием платежей из РФ решил сам банк, и государство не может оказывать влияние на его решение. 

Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:38
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Вчера, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Вчера, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Вчера, 14:29
Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным
Вчера, 20:11