МИД: Решения, принятые по грузоперевозкам через Литву в Калининград — промежуточные

Исаков уверен, что ситуация с транзитными ЖД перевозками в Калининград по литовской территории Литвы все еще далека от нормальной.
Однако, дипломат отмечает, что у правительства получилось избежать наихудшего варианта ситуации с транзитом в Калининградскую область, информирует Russian.rt.com.
Известно, что ранее от РФ была направлена протестная нота в МИД Литвы, поскольку литовский Шяуляй-банк, контролирующий операции с транзитом в Калининград, заявил об остановке работы с РФ с 1 сентября.
По словам главы литовского Минтранспорта, Марюса Скуодиса, прекратить прием платежей из РФ решил сам банк, и государство не может оказывать влияние на его решение.