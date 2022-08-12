Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами

Омичка, которая вчера потеряла сознание в квартире, по предварительным данным, отравилась психоактивным веществом, сообщили Городу55 в пресс-службе УМВД по Омской области. Женщину госпитализировали с токсическим отравлением.
Сейчас она находится под наблюдением медиков, ее состояние стабильно, уточнили в областном минздраве. Других подробностей не разглашают в связи с врачебной тайной.
Ее дочь временно разместили в государственном учреждении.
Напомним, вчера сотрудник МЧС спас с балкона трехлетнюю девочку. Ребенок пытался позвать на помощь: показывал телефон и кричал: «Мама!» Достучаться в дверь квартиры не удалось, тогда спасатель Сергей Москвин забрался на пятый этаж по автолестнице. Девочка стояла на стуле. Увидев спасателя, она забежала в квартиру. Москвин зашел за ней, попытался успокоить, и увидел на полу женщину без сознания.
По данным полиции, отец с семьей не живет, его пока не нашли.