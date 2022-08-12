Киевских детей не будут обучать на русском языке

О введении нового правила стало известно из публикации украинской интернет-газеты «Страна», передает Pravda.Ru. На запрос «Молодежного клуба Джура» комиссия по вопросам образования и науки городского совета Киева ответила строгим запретом на преподавание школьных дисциплин на русском языке.
Ранее СМИ писали об учащении столкновений на языковой почве за последние несколько месяцев. Так, в парижском метро украинец напал на россиянок, потому что они разговаривали в общественном месте на своем родном языке.