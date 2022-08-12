Хирург Лысенко рассказал, в какой врачебной помощи нуждается Донбасс

В Омской области продолжается набор в именные батальоны региона. В том числе есть вакансии офицеров для врачей в роте медицинского обеспечения «Омь». Медицинские специалисты требуются для оказания помощи солдатам вооруженных сил и мирным жителям. Подробности можно узнать по телефону 122.
В июле группа омских врачей побывала в Луганске. Организатором поездки выступило Омское региональное отделение партии «Единая Россия», которая также возглавляет все гуманитарные проекты помощи ЛНР и ДНР. В Луганск ездили в том числе главврач Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, главврач онкодиспенсера Дмитрий Маркелов и хирург Сергей Лысенко.
«Вся Луганская республиканская больница в данный момент занимается лечением раненных пациентов. Мы сразу спросили, нужны ли свободные руки, поэтому с самолета отправились оперировать. Есть нужда и в медикаментах, и в перевязочном материале. Пациентов много, есть тяжелые, но самое главное, что жители Донбасса нуждаются в руках врачей, в рабочей силе и грамотных специалистах, которые могут оказывать помощь на месте и лечить больных», - сказал Сергей Лысенко.
Омские врачи на Донбассе вспомнили тонкости военно-полевой хирургии, с которыми в обычной практике сталкиваться не приходится. По словам Лысенко, практическая работа на месте быстро помогает получить новые навыки.
«Военно-полевая хирургия всегда вела к развитию хирургии в целом. Для студентов – это бесценно. Если туда окунуться, то можно очень быстро профессионально вырасти. Хирурги, травматологи – очень нужны Донбассу. Люди работают круглосуточно. У них дежурства идут через день. Физически и морально – это очень тяжело, поэтому сменить коллегу за операционным столом – в этом настоящая поддержка», - говорит он.
На Донбассе часто встречаются травмы в результате подрыва на мине или осколочные ранения.
«Если выйти из приемного отделения Луганской больницы и постоять, то ты увидишь ребенка на костылях, без ноги. Это очень маленькие дети возраста 5,7, 10 лет. Очень печальное зрелище. Дети, которые лечились в Луганской больнице организовали конкурс рисунка. Всё в этих работах пронизано темой мира, тем, что нужно оставить войну. Когда ты смотришь на эти рисунки, то ты понимаешь, что дети по-настоящему правы – необходимо наладить мирную жизнь», - отметил хирург Сергей Лысенко.
Отбор в именные роты идет в пункте на улице 8-я Марьяновская, 1 А. Медики, которые пожелают поехать на Донбасс, должны будут заключить контракт с Минобороны на шесть месяцев. Раньше контракты заключались на три года, но сейчас возможен меньший срок. Также для медиков сохранят их рабочие места в Омске.
Также по решению губернатора Александра Буркова бойцам именных батальонов Омской области единовременно выплачивается 100 тыс. рублей. Деньги может снять через три месяца либо сам контрактник, либо его доверенное лицо. Зарплата от Минобороны РФ при нахождении в Донбассе составляет от 130 тыс. рублей.
Участнику спецоперации присваивается статус ветерана боевых действий, что позволяет получать ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32%, налоговые и другие льготы.