Хирург Лысенко рассказал, в какой врачебной помощи нуждается Донбасс

Отбор в именные роты идет в пункте на улице 8-я Марьяновская, 1 А. Медики, которые пожелают поехать на Донбасс, должны будут заключить контракт с Минобороны на шесть месяцев. Раньше контракты заключались на три года, но сейчас возможен меньший срок. Также для медиков сохранят их рабочие места в Омске.