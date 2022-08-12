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Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении дома в Омске

Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении дома в Омске

Вчера, 23:49
Фото: СУ СУР по Омской области
Расследование будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с обрушением дома на улице 20 Партсъезда, 53 в Омске. Глава регионального СУ СКР Олег Винников должен будет представить подробный доклад о случившемся.

«Жильцы дома сообщают, что ранее жаловались на аварийное состояние их дома, однако местные власти бездействовали», — отмечается в релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а также по статье «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта». В департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта проходят обыски, также проводятся выемки документации у судебных приставов.

#Екатерина Чаплинская#Обрушение дома в Омске#Новости#Следственный комитет#Александр Бастрыкин
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