Глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль дело об обрушении дома в Омске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с обрушением дома на улице 20 Партсъезда, 53 в Омске. Глава регионального СУ СКР Олег Винников должен будет представить подробный доклад о случившемся.
«Жильцы дома сообщают, что ранее жаловались на аварийное состояние их дома, однако местные власти бездействовали», — отмечается в релизе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а также по статье «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта». В департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта проходят обыски, также проводятся выемки документации у судебных приставов.